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मारना नहीं चाहता था, बस हो गया; IRS अधिकारी की बेटी के साथ दरिंदगी के बाद आरोपी का कबूलनामा

Apr 24, 2026 03:42 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में 19 साल के पुराने नौकर राहुल मीणा ने आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या और रेप किया। अब इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं।

दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में 19 साल के पुराने नौकर राहुल मीणा ने आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या और रेप किया। अब इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसने केवल घर में चोरी की साजिश रची थी, लेकिन जब लड़की ने तिजोरी खोलने से इनकार कर दिया, तो बाकी सब बस हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी राहुल मीणा (19) पूछताछ के दौरान सभी सवालों के जवाब दे रहा है, लेकिन उसने बार-बार अपने बयान बदले हैं। उसने कहा, अगर दीदी पैसे दे देती तो ऐसा नहीं होता।

पुलिस ने बताया कि राहुल को जुए की लत थी और वह कर्ज में डूबा हुआ था। उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए पहले अपना मोबाइल फोन भी बेच दिया था, लेकिन वह पूरे पैसे नहीं जुटा सका। इसके बाद उसने लूटपाट का सहारा लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी सुबह करीब 6 बजे सोसाइटी में दाखिल हुआ और पीड़िता के माता-पिता के जिम जाने का इंतजार करने के लिए घर के पास एक पार्क में रुका रहा। इसके बाद उसने घर में घुसने के लिए एक दूसरी चाबी का इस्तेमाल किया और सीधे छत पर बने स्टडी रूम में चला गया, जहां पीड़िता यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसके बाद जब पीड़िता ने वहां उसके आने की वजह पूछी तो पहले उसने कहा कि आंटी ने बुलाया है फिर वह पीड़िता से पैसे मांगने लगा। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

बात बढ़ी तो आरोपी ने महिला पर लैंप से हमला किया गया, जिससे उसके चेहरे और शरीर पर चोटें आईं, और उसे मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता का रेप भी किया। बाद में वह उसके खून से लथपथ शरीर को नीचे ले गया और उसकी उंगलियों का इस्तेमाल करके लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा।

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आरोपी बोला- मुझसे अपराध हो गया

रेप और हत्या के बारे में पूछे जाने पर उसने पुलिस को बताया कि वह वहां पैसे चुराने गया था। जब उसने लड़की से उसकी उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके तिजोरी खोलने को कहा, तो उसने मना कर दिया और अपराध बस हो गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी नौकर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपिका ठकरन के सामने कहा, मुझसे अपराध हो गया... गलती हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मीना में पश्चाताप के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि उसने बहुत कम पछतावा दिखाया है और बार-बार अपना बयान बदला है। महिला को मारने के बारे में पूछे जाने पर मीना ने कहा, मैं पैसे और गहने चुराने के इरादे से आया था। लेकिन दीदी चिल्लाने लगीं, विरोध करने लगीं और मुझे रोकने लगीं। मैंने उन्हें लैंप से मारा और वह बेहोश हो गईं। आरोपी ने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए थे।

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कैसे हुआ फरार

पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद उसने पेंचकस से लॉकर तोड़ा, कैश और गहमे चुराए, अपने खून से सने कपड़े और चप्पलें बदलीं और मौके से फरार हो गया। आरोपी ने घर से निकलते समय एक फर्जी फोन कॉल किया और फोन पर बात करने का ढोंग करते हुए द्वारका की ओर निकल गया। उसने ट्रैकिंग से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था। जब एक कार क्लीनर ने उससे वहां आने के बारे में पूछा, तो उसने लापरवाही से कहा कि उसे आज उसका बकाया वापस मिल जाएगा।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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