मारना नहीं चाहता था, बस हो गया; IRS अधिकारी की बेटी के साथ दरिंदगी के बाद आरोपी का कबूलनामा
दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में 19 साल के पुराने नौकर राहुल मीणा ने आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या और रेप किया। अब इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं।
दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में 19 साल के पुराने नौकर राहुल मीणा ने आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या और रेप किया। अब इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसने केवल घर में चोरी की साजिश रची थी, लेकिन जब लड़की ने तिजोरी खोलने से इनकार कर दिया, तो बाकी सब बस हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी राहुल मीणा (19) पूछताछ के दौरान सभी सवालों के जवाब दे रहा है, लेकिन उसने बार-बार अपने बयान बदले हैं। उसने कहा, अगर दीदी पैसे दे देती तो ऐसा नहीं होता।
पुलिस ने बताया कि राहुल को जुए की लत थी और वह कर्ज में डूबा हुआ था। उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए पहले अपना मोबाइल फोन भी बेच दिया था, लेकिन वह पूरे पैसे नहीं जुटा सका। इसके बाद उसने लूटपाट का सहारा लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी सुबह करीब 6 बजे सोसाइटी में दाखिल हुआ और पीड़िता के माता-पिता के जिम जाने का इंतजार करने के लिए घर के पास एक पार्क में रुका रहा। इसके बाद उसने घर में घुसने के लिए एक दूसरी चाबी का इस्तेमाल किया और सीधे छत पर बने स्टडी रूम में चला गया, जहां पीड़िता यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसके बाद जब पीड़िता ने वहां उसके आने की वजह पूछी तो पहले उसने कहा कि आंटी ने बुलाया है फिर वह पीड़िता से पैसे मांगने लगा। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।
बात बढ़ी तो आरोपी ने महिला पर लैंप से हमला किया गया, जिससे उसके चेहरे और शरीर पर चोटें आईं, और उसे मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता का रेप भी किया। बाद में वह उसके खून से लथपथ शरीर को नीचे ले गया और उसकी उंगलियों का इस्तेमाल करके लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा।
आरोपी बोला- मुझसे अपराध हो गया
रेप और हत्या के बारे में पूछे जाने पर उसने पुलिस को बताया कि वह वहां पैसे चुराने गया था। जब उसने लड़की से उसकी उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके तिजोरी खोलने को कहा, तो उसने मना कर दिया और अपराध बस हो गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी नौकर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपिका ठकरन के सामने कहा, मुझसे अपराध हो गया... गलती हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मीना में पश्चाताप के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि उसने बहुत कम पछतावा दिखाया है और बार-बार अपना बयान बदला है। महिला को मारने के बारे में पूछे जाने पर मीना ने कहा, मैं पैसे और गहने चुराने के इरादे से आया था। लेकिन दीदी चिल्लाने लगीं, विरोध करने लगीं और मुझे रोकने लगीं। मैंने उन्हें लैंप से मारा और वह बेहोश हो गईं। आरोपी ने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए थे।
कैसे हुआ फरार
पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद उसने पेंचकस से लॉकर तोड़ा, कैश और गहमे चुराए, अपने खून से सने कपड़े और चप्पलें बदलीं और मौके से फरार हो गया। आरोपी ने घर से निकलते समय एक फर्जी फोन कॉल किया और फोन पर बात करने का ढोंग करते हुए द्वारका की ओर निकल गया। उसने ट्रैकिंग से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था। जब एक कार क्लीनर ने उससे वहां आने के बारे में पूछा, तो उसने लापरवाही से कहा कि उसे आज उसका बकाया वापस मिल जाएगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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