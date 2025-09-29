दिल्ली-NCR में ऐप से गांजे की डिलीवरी! मेरठ से होती थी सप्लाई

मेरठ में ऐप के जरिए मादक पदार्थ खरीदारी के ऑर्डर लेकर पोर्टर से दिल्ली एनसीआर में डिलीवरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने 27 सितंबर को दिल्ली, नोएडा और मेरठ में छापेमारी के बाद तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।

मेरठ में ऐप के जरिए मादक पदार्थ खरीदारी के ऑर्डर लेकर पोर्टर से दिल्ली एनसीआर में डिलीवरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने 27 सितंबर को दिल्ली, नोएडा और मेरठ में छापेमारी के बाद तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों प्रमोद कुमार, संजय चतुर्वेदी और अनित सोम के पास से 13 लाख रुपए से ज्यादा का 37.79 किलोग्राम गांजा, एक बाइक और एक कार बरामद की गई।

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि 27 सितंबर को इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह, एएसआई पंकज राजोरा की एक टीम को सूचना मिली कि एक शख्स ड्रग्स और गांजे की पोर्टर के जरिए डिलीवरी करता है। आरोपी ने एक ऐप बनवाया है, जिसके जरिए वह ऑर्डर लेते हैं। पुलिस ने आरोपी की जानकारी जुटाई तो पता चला कि मदनगीर गांव में एक पार्सल आने वाला है। टीम ने लक्ष्मीनारायण मंदिर, शमशान घाट रोड, मदनगीर गांव के पास ट्रैप लगाकर एक संदिग्ध बाइक सवार को रोक कर तलाशी ली।

बाइक सवार प्रमोद कुमार के पास से 1.761 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने प्रमोद की निशानदेही पर संजय चतुर्वेदी को नोएडा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 676 ग्राम गांजा बरामद किया। दोनों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह मेरठ के रहने वाले अनित सोम से गांजा लेते हैं। पुलिस ने सलावा गांव, मेरठ, उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर अनित सोम को गिरफ्तार किया। उसके बाद से 35.34 किलोग्राम गांजा, एक कार बरामद की गई।