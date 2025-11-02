Hindustan Hindi News
400 AQI में मैराथन, दिल्ली की दम घोंटू हवा में हुए फिटनेस इवेंट पर सोशल मीडिया पर उठे सवाल

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में भीषण प्रदूषण के बीच हुए साइक्लिंग और मैराथन इवेंट पर सोशल मीडिया में सवाल खड़े होने लगे हैं। लोग सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

Sun, 2 Nov 2025 08:44 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली धूल-स्मॉग की चादर से पटी पड़ी है। यहां AQI 400 के आस-पास बना हुआ है, यानी राजधानी की हवा का स्तर खतरनाक है। ऐसे में यहां हुए साइक्लिंग और मैराथन इवेंट पर सोशल मीडिया में सवाल खड़े होने लगे हैं। लोग सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

दरअसल सोशल मीडिया पर ये बहस तब शुरू हो गई, जब कुछ सेलेब्रेटी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाने वाला वीडियो शेयर किया। इनमें अर्चना पूरन सिंह, हुमा कुरैशी, शेफाली शाह और सुनील ग्रोवर शामिल थे। इसी वीडियो पर लोगों ने तंज कसना, सवाल करना और ट्रोल करना शुरू कर दिया।

एक पोस्ट में यूजर ने लिखा, “400 AQI में मैराथन। कम से कम दुनिया में हमारे देश की इमेज के बारे में थोड़ा तो सोचो। ऐसे स्टंट करना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। ये कौन लोग हैं जो ऐसी चीज़ों की इजाज़त दे रहे हैं? हमारा ज़मीर कहाँ है?”

एक और X यूजर ने कहा, "एक मैराथनर होने के नाते, मैं मानता हूँ कि यह खतरनाक है। अभी दिल्ली NCR में बाहर दौड़ना ठीक नहीं है। इस सबसे खराब AQI में दौड़ने से तुरंत बाद सर्दी, खांसी और बुखार हो सकता है।"

एक और यूज़र ने लिखा, “हमारी अक्ल कहाँ गई और GRAP का क्या हुआ?” एक और X यूज़र ने लिखा, "अगर लोग अपनी सेहत और भलाई की परवाह नहीं करते, तो सरकार क्यों करेगी? इस प्रदूषण में मैराथन दौड़ना आत्महत्या से कम नहीं है, और फिर भी लोग आते हैं।"

इंडियन एयर फ़ोर्स द्वारा आयोजित यह मैराथन रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई, जबकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आधिकारिक तौर पर "गंभीर" लेवल पर 400 के आसपास था।

IAF मैराथन कोई अकेला मामला नहीं था। वीकेंड में, दिल्ली में विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 के तहत द्वारका में PNB हेड ऑफिस में एक 'साइक्लोथॉन' भी आयोजित किया गया। एक और इवेंट जिसका नाम 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' था। यह केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक देशव्यापी फिटनेस पहल है।

ये सभी इवेंट्स, जिनका मकसद फिटनेस, जागरूकता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना था। लेकिन, सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। क्योंकि, दिल्ली की हवा ऐसे लेवल पर पहुँच गई है, जहाँ सिर्फ़ टहलने के लिए भी बाहर निकलना किसी की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में इतनी दम घोंटू हवा में साइक्लिंग और मैराथन कैसे संभव?

