आज के दिन मराठाओं ने मुगल बादशाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया, लालकिले पर फहराया भगवा

संक्षेप: इतिहास में आज ही के दिन (16 अक्टूबर 1788) मराठा साम्राज्य ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अफगान सरदार गुलाम कादिर से बचाकर वापस दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया, जिससे मराठाओं की राजनीतिक और सैन्य शक्ति स्थापित हुई।

तारीख थी 16 अक्टूबर 1788.. यानी आज का दिन, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है, जब मराठा साम्राज्य ने अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर फिर से बिठाया। ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि मराठाओं ने लंबे समय तक मुगलों के खिलाफ ही युद्ध लड़े।

जब मराठाओं ने की मुगलों की मदद ये बात उन दिनों की है जब मुगल हुकूमत अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिनका शासन नाममात्र का रह गया था, 1788 तक कई बार अपमान और हार का सामना कर चुके थे। अफगान सरदार गुलाम कादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर शाह आलम को गद्दी से हटा दिया। इस बीच मराठा आगे आए। मराठाओं ने अपनी सैन्य कुशलता और रणनीतिक योजनाओं से दिल्ली की गद्दी वापस मुगलों को दिलाई। कुछ दिन तक लालकिले पर भगवा ध्वज फहराया गया। ये मराठाओं के दिल्ली पर कब्जा का नहीं बल्कि मुगलों के साथ दोस्ती का प्रतीक था।

मराठा सेना का दिल्ली पर धावा मराठा सेनापति महादजी शिंदे की अगुवाई में एक विशाल सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। उनकी रणनीति सटीक थी और उनका इरादा अटल। मराठा योद्धाओं ने गुलाम कादिर की सेना को करारी शिकस्त दी। मराठा घुड़सवारों ने अपनी तेज गति और युद्ध कौशल से अफगान सेना को चारों खाने चित कर दिया। इस जीत ने मराठा साम्राज्य की ताकत को एक बार फिर साबित किया।