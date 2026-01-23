कई गवाहों ने तीन दशक तक आरोपी का नाम नहीं लिया, सज्जन कुमार को बरी करने पर बोला कोर्ट

संक्षेप: दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही कोई व्यक्ति 100 मामलों में दोषी पाया गया हो, लेकिन 101वें मामले में भी उसे तभी दोषी ठहराया जा सकता है, जब संदेह से परे प्रमाण मौजूद हों।

दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कोर्ट द्वारा गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कई गवाहों ने घटना के करीब तीन दशक तक आरोपी का नाम तक नहीं लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने स्पष्ट किया कि अदालत पीड़ितों और उनके परिजनों के दर्द को समझती है, लेकिन फैसला केवल ठोस सबूतों के आधार पर ही किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को संदेह से परे प्रमाण पेश करना होता है, जो इस मामले में साबित नहीं हो सका। 60 पन्नों के विस्तृत आदेश में अदालत ने उल्लेख किया कि अभियोजन जिन गवाहों पर निर्भर रहा, उनकी गवाही ज्यादातर सुनाई-सुनाई बातों पर आधारित थी। कई गवाहों ने घटना के करीब तीन दशक तक आरोपी का नाम तक नहीं लिया।

इतने लंबे समय बाद की पहचान पर भरोसा करना जोखिम भरा : अदालत अदालत ने कहा कि इतने लंबे समय बाद की पहचान पर भरोसा करना जोखिम भरा है और न्याय में चूक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि आरोपी घटना स्थल पर मौजूद था या किसी गवाह ने उसे वहां देखा। इसके अलावा, दंगाई भीड़ को उकसाने या किसी साजिश रचने से संबंधित भी कोई पुख्ता प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं था। ऐसे मामलों में केवल सबूतों के आधार पर ही फैसला दिया जा सकता है।

संदेह से परे प्रमाण के बिना दोषसिद्धि संभव नहीं अदालत ने अभियोजन पक्ष की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि आरोपी को पहले भी ऐसे ही मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही कोई व्यक्ति 100 मामलों में दोषी पाया गया हो, लेकिन 101वें मामले में भी उसे तभी दोषी ठहराया जा सकता है, जब संदेह से परे प्रमाण मौजूद हों। चाहे आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हो या सामान्य, कानून सब के लिए समान है।

अदालत ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने परिवार के सदस्य को हिंसा में खोया हो, वह आमतौर पर अपराधी का नाम तुरंत सामने लाना चाहेगा। ऐसे में इतनी देरी अभियोजन की कहानी को कमजोर करती है। अदालत ने यह संभावना भी जताई कि संबंधित अवधि में विभिन्न दंगों में आरोपी की कथित भूमिका के कारण इस मामले में भी उसका नाम जोड़ा गया हो। इन तमाम तथ्यों के आधार पर अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आवश्यक कानूनी मानक पर खरा उतरने में विफल रहा है और इसी कारण आरोपी सज्जन कुमार को विश्वसनीय सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है।

इन धाराओं में तय किए गए थे आरोप अदालत ने 23 अगस्त, 2023 को सज्जन कुमार को हत्या के आरोप से बरी कर दिया था। कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियार से दंगा करना), 149 (गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा उस सभा के समान मकसद को पूरा करने के लिए किया गया अपराध), 153 (अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाना) सहित अन्य संबंधित धाराओं में आरोप तय किए गए थे।

दो मामलों में सुनाई जा चुकी उम्रकैद की सजा 2025 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख विरोध दंगों से जुड़े सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार पर एक और दो नवंबर, 1984 को पालम कॉलोनी में पांच लोगों की हत्या से संबंधित एक मामले में आरोप लगाया गया था। दिसंबर 2018 में हाईकोर्ट ने उन्हें मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

दंगों के संबंध में दर्ज हुई थीं 587 एफआईआर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित नानावती आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में कुल 587 एफआईआर दर्ज की गई थीं। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में दंगों के दौरान लगभग 2,733 लोगों की जान गई थी। इनमें से करीब 240 मामलों को साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिया गया था, जबकि लगभग 250 मामलों में आरोपी बरी हो गए थे। केवल 28 एफआईआर में ही सजा सुनाई जा सकी थी। अब तक कुल 400 के करीब लोगों को दोषी ठहराया गया है।

दशकों बाद भी पीड़ितों को न्याय का इंतजार : एचएस फुल्का सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के वकील एचएस फुल्का ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मामला जानबूझकर लंबित रखा ताकि गवाह मर जाएं और आरोपी बच सके। फुल्का ने कहा कि पांच गवाहों ने आरोपी की पहचान कर बयान दिए, लेकिन अदालत ने उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं दिया। वे इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सज्जन कुमार के वकील वरिष्ठ वकील अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि अभियोजन आरोप साबित करने में विफल रहा। 32 वर्षों तक किसी गवाह ने नाम तक नहीं लिया।

पीड़ितों का छलका दर्द बागी कौर, ''मेरे परिवार के दस सदस्य मारे गए थे। दंगों के दौरान सड़कें लाशों से भरी पड़ी थीं। मैंने इतने वर्षों में अदालत की सभी सुनवाई में भाग लिया है। अदालत ने हमारे दर्द को नजरअंदाज कर दिया।''

निर्मल कौर, ''मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को जिंदा जलते देखा था। मैंने न्याय की आस में चार दशकों तक एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में चक्कर लगाए हैं, पर इस फैसले ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया।''