जब तक हिंसा में 100-200 लोग नहीं मरेंगे, तब तक...; दिल्ली दंगों से जुड़े कई राज कोर्ट में खुले

2020 दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत नौ आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई कर रही पीठ को बताया गया कि शरजील ने दंगे से पहले एक जगह भाषण में कहा था, जब तक हिंसा में 100-200 लोग नहीं मरेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इस केस में इस तरह के कई खुलासे किए गए हैं। अदालत ने इन्हें पहली नजर में गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा, विरोध प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती।

जब तक हिंसा में 100-200 लोग नहीं मरेंगे... पीठ को बताया गया कि शरजील ने एक जगह भाषण देते हुए कहा था कि जब तक हिंसा में 100-200 लोग नहीं मरेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार को दबाव में लेकर ही सीएए-एनआरसी को रद्द कराया जा सकता है। इसके लिए समुदाय विशेष की महिलाओं को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे चक्का जाम कर पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए उकसाया गया। हिंसा की शुरुआत होने पर बच्चों को आगे किया गया।

महिलाओं और बच्चों को बनाया हथियार कथित साजिशकर्ताओं ने महिलाओं व बच्चों को हिंसा भड़काने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया। न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति शैलेन्द्र कौर की पीठ ने कहा कि यह मामला खतरनाक मकसद व सोची-समझी साज़िश का है। अभियोजन पक्ष का दावा है कि देश को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने के लिए महिलाओं व बच्चों का इस्तेमाल किया गया। एक विशेष तारीख व समय तय किया गया।

ट्रंप की यात्रा के दौरान हिंसा की साजिश सुनियोजित हिंसा के लिए दो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप का नाम योद्धा रखा गया। जबकि दूसरे ग्रुप को नाम दिया गया औरतों का इंकलाब। इन ग्रुपों के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के लिए चक्का जाम आयोजित करने की साज़िश रची गई।

चाकू, पत्थर, तेजाब और मिर्च पाउडर जमा करने को उकसाया एक संरक्षित गवाह ने बताया कि वह सीलमपुर इलाके में उस बैठक में शामिल था जहां हिंसा से ठीक एक दिन पहले उमर खालिद ने स्थानीय महिलाओं को दंगों में इस्तेमाल के लिए चाकू, बोतलें, तेजाब, पत्थर, मिर्च पाउडर व अन्य खतरनाक सामान जमा करने के लिए उकसाने का निर्देश दिया था।

प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की इजाजत नहीं अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। संविधान नागरिकों को विरोध-प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण हो। वहीं, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की एक अन्य पीठ ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपी तस्लीम अहमद की निचली कोर्ट के जमानत खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी।