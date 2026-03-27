काम की बात: दिल्ली में चंद्रावल प्लांट में खराबी के कारण कई जगह बदला पानी आने का समय, अब 2 बार की जगह आएगा सिर्फ 1 बार
इस बारे में जारी आदेश में जल बोर्ड ने लोगों को कम पानी मिलने की वजह से होने वाली परेशानी के लिए माफी भी मांगी। साथ ही बताया कि पुरानी स्थिति बहाल करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की टीमें युद्धस्तर पर लगातार काम कर रही हैं।
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने शुक्रवार को बताया कि चंद्रावल WTP (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) में तकनीकी कारणों से हुए शटडाउन के कारण जलापूर्ति प्रभावित हुई थी, जिसके बाद बोर्ड ने वर्तमान में कुल 58 MGD की पंपिंग क्षमता में से 47 MGD क्षमता की जलापूर्ति बहाल कर दी गई है, बाकी की 11 MGD की जलापूर्ति भी जल्द बहाल होने की संभावना है। इस दौरान बोर्ड ने बताया कि इस वजह से उत्तरी और मध्य दिल्ली के कई इलाकों में से चाणक्यपुरी, कश्मीरी गेट और पहाड़गंज में आने वाले कुछ दिनों तक पानी की सप्लाई कम रहेगी।
हालांकि इस बारे में जारी प्रेस नोट में DJB के यह नहीं बताया कि पानी की सप्लाई कितने दिनों तक प्रभावित रहेगी, लेकिन जल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में पीटीआई से कहा कि, 'अगले कुछ दिनों के लिए सप्लाई का समय कम कर दिया गया है।' उन्होंने बताया कि चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े कई अंडरग्राउंड जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों के लिए जारी पानी के नए रोस्टर के अनुसार, जो सप्लाई दिन में दो बार होती थी, वह अब या तो सुबह होगी या फिर शाम को होगी।
जल आपूर्ति के समय में बदलाव
जल बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार हिंदूराव अस्पताल, नया बाजार, कश्मीरी गेट, मोतिया खान, पूसा रोड, राजेंद्र नगर और पहाड़गंज जैसे इलाकों में पानी की सप्लाई फिलहाल अगले कुछ दिनों तक सिर्फ सुबह के समय होगी। जबकि विनय मार्ग, चाणक्यपुरी, नेहरू पार्क, अशोका होटल, अकबर रोड और सरोजिनी नगर जैसे अन्य इलाकों में पानी केवल शाम के समय पानी मिलेगा।
अगले कुछ दिन इन इलाकों में सिर्फ 1 बार (केवल सुबह) आएगा पानी
हिंदू राव UGR
प्रभावित क्षेत्र- हिंदूराव अस्पताल, सिविल लाइंस, नया बाजार BPS, नया बांस, चांदनी चौक, लाहौरी गेट, पीली कोठी, कश्मीरी गेट, सेंट स्टीफन अस्पताल, मोरी गेट, तीरथ राम अस्पताल, राजपुर रोड, बंगला रोड, सराय फूस
जीतगढ़ UGR
प्रभावित क्षेत्र- पुरानी सब्जी मंडी, बरफ खाना, मालका गंज, सराय फूस, बंगला रोड, राजपुर टोड, शक्ति नगर, विजय नगर, रूप नगर, विश्वविद्यालय क्षेत्र, पुलिस लाइन क्षेत्र, श्री राम इंस्टिट्यूट, बारात घर आदि।
झंडेवालान UGR
प्रभावित क्षेत्र- मोतिया खान, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुल्तानी डांडा, आराम बाग क्वार्टर्स, रानी झांसी रोड, अशोका पहाड़ी, झंडेवालान एक्सटेंशन, साइकिल मार्केट, पहाड़गंज, डीडीए फ्लैट्स मोतिया खान, फैज रोड, जोशी टोड, नई वाला, WEA क्षेत्र, पूसा रोड, टाजेंद्र नगर (आंशिक), तिब्बिया कॉलेज, DJB मुख्यालय, अजमल खान रोड (आंशिक), बाबा फूल सिंह मार्ग, संसद एनेक्सी एवं लाइब्रेरी।
अगले कुछ दिन इन इलाकों में केवल 1 बार (सिर्फ शाम को) आएगा पानी
हसनपुर UGR
प्रभावित क्षेत्र- विनय मार्ग, अकबर रोड, सटोजिनी नगर, लक्ष्मी बाई नगर, अशोका होटल, अकबर होटल, नेहरू पार्क, चाणक्यपुरी, तीन मूर्ति, एम्बेसी क्षेत्र, शांति पथ, सफदरजंग, टेस कोर्स, मौलाना आजाद रोड, सुजान सिंह पार्क, संसद लाइब्रेरी आदि।
रिज रोड UGR
प्रभावित क्षेत्र- रविंद्र रंगशाला, CRPF कॉम्प्लेक्स, पुलिस वायरलेस, पुराना राजेंद्र नगर, सर गंगाराम अस्पताल, WEA क्षेत्र आदि।
झंडेवालान BPS से ऑनलाइन आपूर्ति
प्रभावित क्षेत्र- मोतिया खान, DJB मुख्यालय, मुल्तानी डांडा, झंडेवालान, करोल बाग
R-ब्लॉक राजेंद्र नगर UGR
प्रभावित क्षेत्र- न्यू राजेंद्र नगर, डबल स्टोरी, NPL कॉलोनी, पूसा, साउथ पटेल नगर, गांव टोडापुर
इस बारे में जारी आदेश में जल बोर्ड ने लोगों को कम पानी मिलने की वजह से होने वाली परेशानी के लिए माफी भी मांगी। साथ ही बताया कि पुरानी स्थिति बहाल करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की टीमें युद्धस्तर पर लगातार काम कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि DJB अभी दो पंप सेट चला रहा है जिनकी क्षमता हर दिन 18 मिलियन गैलन (MGD) पानी पंप करने की है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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