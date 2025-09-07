Many Delhi government schools do not even have electricity and water DoE survey revealed दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में बिजली-पानी तक नहीं, शिक्षा निदेशालय के सर्वे में खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में बिजली-पानी तक नहीं, शिक्षा निदेशालय के सर्वे में खुलासा

दिल्ली में शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकारी स्कूलों में किए गए एक सर्वे में हैरान और परेशान करने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वे के मुताबिक, दिल्ली के कई सरकारी स्कूल स्मार्ट क्लास रूम तो दूर बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। आशीष सिंहSun, 7 Sep 2025 06:29 AM
राजधानी दिल्ली में शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकारी स्कूलों में किए गए एक सर्वे में हैरान और परेशान करने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वे के मुताबिक, दिल्ली के कई सरकारी स्कूल स्मार्ट क्लास रूम तो दूर बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें नई दिल्ली क्षेत्र के भी कई स्कूल शामिल हैं। हाल यह है कि स्कूल में पढ़ाई तो होती है, लेकिन छात्र पानी घर से बोतल में लेकर आने को मजबूर हैं।

दिल्ली में 107 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां जलापूर्ति की काफी समस्या है। इनमें 59 में रुक-रुक कर जलापूर्ति होती है। 48 स्कूलों में आपूर्ति ही नहीं है। इसके कारण उन्हें टैंकर व सबमर्सिबल पर निर्भर होना पड़ रहा है। यही नहीं, 22 स्कूल पूरी तरह से टैंकर पर निर्भर हैं। इसके अलावा 10 स्कूल पानी के लिए पड़ोस के स्कूलों पर निर्भर हैं।

यह खुलासा शिक्षा निदेशालय की ओर से किए गए 799 स्कूलों के सर्वेक्षण में हुआ है। इसमें 64 स्कूल बोरवेल व सबमर्सिबल के पानी पर निर्भर हैं। ऐसे में कई बार दूषित पानी भी आता है। आलम यह है कि कई स्कूल बिजली आपूर्ति न होने से भी परेशान हैं। छह स्कूलों में बिजली नहीं है।

‘पानी की गुणवत्ता जांचें’

शिक्षा निदेशालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी डीडीई से आपातकालीन कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। जिन स्कूलों में डीजेबी कनेक्शन नहीं है, उन्हें तुरंत डीजेबी कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया है। बोरवेल पर निर्भर स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जांच करने की सलाह दी है।

बता दें कि, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्रांति का दावा कर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। ऐसे में शिक्षा निदेशालय की यह रिपोर्ट हैरान करने और उसके दावों पर सवाल उठाने वाली है। इसमें नई दिल्ली क्षेत्र इसलिए भी खास है क्योंकि यह अरविंद केजरीवाल का निर्वाचन क्षेत्र रहा था।