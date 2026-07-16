दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में 46 लोगों को दबोचा, बताई यह वजह
इस कार्रवाई को मिलाकर रोहिणी पुलिस ने इस साल अब तक कुल 155 अवैध हथियार और 287 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के सभी जिलों और यूनिट्स के मामले में हथियारों की सबसे ज्यादा बरामदगी है।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाते हुए पिछले दो दिनों में 46 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इस दौरान उनसे 19 देसी पिस्तौल, 26 जिंदा कारतूस और नौ चाकू भी बरामद किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 'ऑपरेशन शस्त्र' नाम का यह अभियान इलाके में अवैध हथियारों, संगठित अपराध और सड़क पर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ चलाया गया था। पुलिस ने बताया कि इस दो-दिवसीय ऑपरेशन के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत 24 मामले, एक्साइज एक्ट के तहत 5, NDPS एक्ट के तहत 2 और गैंबलिंग एक्ट के तहत 3 मामले दर्ज किए गए।
पुलिस के अनुसार 'ऑपरेशन शस्त्र' अभियान के दौरान 210 पुलिसकर्मियों वाली 15 टीमों ने जिले भर में 106 जगहों पर तलाशी लेते हुए छापेमारी की। इस दौरान 101 पार्कों की जांच की गई, 60 गाड़ियों पर लगी ब्लैक फिल्म हटाई गईं, लगभग 400 हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन किया गया और 8 सक्रिय हिस्ट्रीशीटरों व एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया गया।' पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान हुई 46 गिरफ्तारियों के अलावा, 23 लोगों को कानून के एहतियाती प्रावधानों के तहत पाबंद किया गया और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।
रोहिणी के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) शशांक जायसवाल ने कहा, 'चार आदतन लुटेरों और सेंधमारों को भी चार देसी पिस्तौल, आठ जिंदा कारतूस और घर तोड़ने के औजारों (लोहे की छड़ें, प्लायर और इलेक्ट्रिकल टेस्टर) के साथ पकड़ा गया।' DCP ने कहा, 'इस अभियान का मकसद अवैध हथियारों का पता लगाते हुए संगठित आपराधिक नेटवर्क और आदतन अपराधियों को निशाना बनाना था।'
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरामदगी का ज्यादातर हिस्सा आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई से आया, जिसमें 24 मामलों में 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्त में आए लोगों में कई कथित हिस्ट्रीशीटर और बार-बार अपराध करने वाले लोग शामिल थे, जो पहले डकैती, झपटमारी, सेंधमारी, चोरी और आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल रहे थे।
उधर पुलिस के जॉइंट कमिश्नर (नॉर्दर्न रेंज) विजय सिंह ने कहा, 'एक और मामले में, टीमों ने स्नैचिंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की। इसके अलावा एक अन्य आरोपी को सोशल मीडिया पर अवैध हथियार दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।'
उन्होंने बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत अलग-अलग कार्रवाई में पांच मामलों में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और अवैध शराब की 3,884 बोतलें (क्वार्टर) व एक कार बरामद की गई। NDPS एक्ट के मामलों में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि जुआ अधिनियम के तीन मामलों में छह अन्य लोगों को दबोचा गया।
एक अहम जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि रोहिणी पुलिस ने इस साल अब तक कुल 155 अवैध हथियार और 287 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के सभी जिलों और यूनिट्स के मामले में हथियारों की सबसे ज्यादा बरामदगी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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