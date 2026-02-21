मनोज तिवारी ने 'होलरिया' सॉन्ग से उड़ाया गर्दा, केजरीवाल और शीशमहल पर साधे सियासी सुर
भोजपुरी सिंगर और उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने होली से पहले अपने 'होलरिया' सॉन्ग के जरिये गर्दा उड़ा दिया है। इस गाने की रिलीज के साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि भोजपुरी संगीत और सिनेमा प्रेमियों के लिए इस बार होली का जश्न और भी ज्यादा रंगीन होने वाला है। 'होलरिया' गाने के जरिये वह रंगों के त्योहार पर सियासी सुर भी साधते नजर आ रहे हैं।
मनोज तिवारी ने होलरिया गाने में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक की चर्चा की है। वहीं साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल एवं शीशमहल तक सबका जिक्र कर निशाना साधा है।
मनोज तिवारी और एक्ट्रेस प्राची तेहलान के गाने ने मचाई धूम
मनोज तिवारी और एक्ट्रेस प्राची तेहलान के अभिनय वाले इस गाने को मृदुल म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर 20 फरवरी को रिलीज किया गया है, जिसे महज एक दिन में ही अब तक 222,756 व्यूज मिल चुके हैं।
बता दें कि होली भारत के बड़े त्योहारों में से एक है। लोग इस दिन लोग एक-दूसरे को रंग लगाते हैं और नाचने-गाने के साथ गुजिया खिलाकर उन्हें बधाई भी देते हैं। होली का त्योहार अब बेहद नजदीक है। इस बार देशभर में 4 मार्च को रंग-गुलाल और अबीर के साथ इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा।