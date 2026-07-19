ताली सरदार को, तो गाली भी सरदार को; 20 जुलाई को उठवा लिया जाए तो… CJP प्रोटेस्ट में बरसे मनोज झा
Manoj Jha on CJP Protest: मैं यहां दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक के तौर पर आया हूं। इसके बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- अगर ताली सरदार को, तो गाली भी सरदार को। सवाल भी सरदार से ही पूछे जाएंगे। जानिए मनोज झा ने और क्या कहा।
Manoj Jha on CJP Protest: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को विपक्षी दलों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार से राज्यसभा सांसद मनोज झा भी जंतर-मंतर पर पहुंचे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा- "मैं यहां किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आया हूं। मैं यहां दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक के तौर पर आया हूं।" इसके बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- "अगर ताली सरदार को, तो गाली भी सरदार को। सवाल भी सरदार से ही पूछे जाएंगे।" जानिए मनोज झा ने और क्या कहा।
मनोज झा बोले, ये जंग आप जरूर जीतोगे
CJP के मंच से मनोज झा ने प्रोटेस्ट को मोटिवेट करते हुए कहा- “ये जंग आप जीतोगे। क्योंकि, आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, अपने खेत को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हो। ये लड़ाई आप उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हो, जिसके खिलाफ सबसे ताकतवर लोग हैं। मैं यहां आया नहीं था, लेकिन मैं पहले दिन से आपके साथ हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके साथ क्यों होना चाहिए। बल्कि आपके साथ होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”
DU के शिक्षक के तौर पर आया हूं
छात्रों को संबोधित करते हुए मनोज झा ने कहा- "एक चीज मैं जरूर कहूंगा आपसे। आप मेरे स्टूडेंट हो। मैं यहां किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आया हूं। मैं यहां दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक के तौर पर आया हूं। मैं जानता हूं, छात्रों का सपना क्या होता है। सिर्फ अपना करियर नहीं होता, एक बेहतर समाज का निर्माण करना होता है।"
ताली सरदार को, तो गाली भी सरदार को
20 जुलाई अगर आपको उठा लिया जाए, उठवा लिया जाए, तो कहानी वहां खत्म नहीं होगी। अगर ताली सरदार को, तो गाली भी सरदार को। सवाल भी सरदार से ही पूछे जाएंगे। सरदार आपकी सरकार ऐसी क्यों है? अब आपने स्नो बॉल इफेक्ट पैदा कर दिया है। आपकी लड़ाई अलहदा नहीं है। सफाई कर्मचारियों का हाथ पकड़िए। मजदूरों का हाथ पकड़िए। क्योंकि आज उन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कल को हर कमजोर के साथ खिलवाड़ करेंगे।
मंत्री अपनी मर्जी से कागज या गमला भी नहीं खरीद सकता
आप लोगों के कुछ बयान देखे, तो वो मुझे काफी क्रिटिकल लगे। एक मंत्री के बदलाव से बात नहीं बनेगी। ये एक आत्ममुग्ध मंत्रिमंडल है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का मंत्रीमंडल है। जहां एक मंत्री अपनी मर्जी से एक कागज नहीं खरीद सकता। जहां वो अपने गमले को नहीं खरीद सकता। इसलिए अगर ताली सरदार को, तो गाली भी सरदार को। सवाल भी सरदार से ही पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि सरकार ऐसी क्यों है। वो बच्चों के दर्द को क्यों नहीं समझ रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें