Who is Manju Nayal: मंजू नयाल ने बढ़ाया भारत का मान, देश की पहली महिला 3 स्टार अंतरराष्ट्रीय कुराश रेफरी बनीं

गाजियाबाद में रहने वाली मंजू नयाल ने अपनी प्रतिभा के दम पर भारत का मान और बढ़ा दिया है। दो बेटियों की मां मंजू ने देश की पहली महिला थ्री स्टार अंतरराष्ट्रीय कुराश रेफरी बनकर इतिहास रच दिया है। वह पिछले 17 साल से बच्चों को कुराश सिखा रही हैं।

गाजियाबाद के वैशाली में रहने वाली मंजू नयाल देश की पहली महिला थ्री स्टार अंतरराष्ट्रीय कुराश रेफरी बन गई हैं। अप्रैल में आयोजित हुई अंतरराष्ट्रीय रेफरी परीक्षा में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उज्बेकिस्तान में 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा का बुधवार की रात रिजल्ट आया, जिसमें मंजू नयाल ने सफलता प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर देश का मान बढ़ाया है।

परीक्षा में दुनिया भर के रेफरियों ने भाग लिया था। इंटरनेशनल कुराश एसोसिएशन के टेक्निकल डायरेक्टर रवि कपूर के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मंजू नयाल ने यह उपलब्धि हासिल की। यह मुकाम हासिल करने वाली वह भारत की पहली महिला थ्री स्टार कुराश रेफरी बन गई हैं। मंजू नयाल कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रेफरी की भूमिका निभाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मंजू नयाल ने बताया कि उनका लक्ष्य एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।

अभी तक किसी महिला ने एशियन गेम्स में कुराश में रेफरी की भूमिका नहीं बनी है। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए मंजू नयाल ने इंटरनेशनल कुराश एसोसिएशन के टेक्निकल डायरेक्टर रवि कपूर, कुराश एसोसिएशन के सचिव विक्रांत कुमार, गुरुकुल द स्कूल के निदेशक सचिन वत्स व प्रधानाचार्य गौरव बेदी का आभार जताया और कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से ही उन्हें ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई।

पिछले 17 साल से कुराश सिखा रहीं अपने परिवार के साथ वैशाली की रहने वाली मंजू नयाल पिछले 17 साल से बच्चों को कुराश का प्रशिक्षण दे रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटियां हैं, जिसमें से उनकी बड़ी बेटी दीवा भी कुराश खेलती हैं। दीवा राष्ट्र स्तरीय कुराश प्रतियोगिता में भी भाग ले चुकी हैं।

बचपन में मार्शल आर्ट सीखने से शुरुआत हुई मंजू नयाल ने बताया कि उन्होंने स्कूल समय में ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। पिता जी के कहने पर उन्होंने मार्शल आर्ट में भाग लिया। अवसरों को देखते हुए कॉलेज समय में उन्होंने कुराश को चुना। वह प्रतियोगिताओं में कुराश रेफरी के तौर पर भाग लेती थीं। इसके बाद उनके मन में अधिकारी स्तर की रेफरी बनने का जुनून जागा और यह मुकाम पाया।