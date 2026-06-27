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Who is Manju Nayal: मंजू नयाल ने बढ़ाया भारत का मान, देश की पहली महिला 3 स्टार अंतरराष्ट्रीय कुराश रेफरी बनीं

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में रहने वाली मंजू नयाल ने अपनी प्रतिभा के दम पर भारत का मान और बढ़ा दिया है। दो बेटियों की मां मंजू ने देश की पहली महिला थ्री स्टार अंतरराष्ट्रीय कुराश रेफरी बनकर इतिहास रच दिया है। वह पिछले 17 साल से बच्चों को कुराश सिखा रही हैं।

Who is Manju Nayal: मंजू नयाल ने बढ़ाया भारत का मान, देश की पहली महिला 3 स्टार अंतरराष्ट्रीय कुराश रेफरी बनीं

गाजियाबाद के वैशाली में रहने वाली मंजू नयाल देश की पहली महिला थ्री स्टार अंतरराष्ट्रीय कुराश रेफरी बन गई हैं। अप्रैल में आयोजित हुई अंतरराष्ट्रीय रेफरी परीक्षा में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उज्बेकिस्तान में 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा का बुधवार की रात रिजल्ट आया, जिसमें मंजू नयाल ने सफलता प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर देश का मान बढ़ाया है।

परीक्षा में दुनिया भर के रेफरियों ने भाग लिया था। इंटरनेशनल कुराश एसोसिएशन के टेक्निकल डायरेक्टर रवि कपूर के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मंजू नयाल ने यह उपलब्धि हासिल की। यह मुकाम हासिल करने वाली वह भारत की पहली महिला थ्री स्टार कुराश रेफरी बन गई हैं। मंजू नयाल कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रेफरी की भूमिका निभाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मंजू नयाल ने बताया कि उनका लक्ष्य एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।

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अभी तक किसी महिला ने एशियन गेम्स में कुराश में रेफरी की भूमिका नहीं बनी है। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए मंजू नयाल ने इंटरनेशनल कुराश एसोसिएशन के टेक्निकल डायरेक्टर रवि कपूर, कुराश एसोसिएशन के सचिव विक्रांत कुमार, गुरुकुल द स्कूल के निदेशक सचिन वत्स व प्रधानाचार्य गौरव बेदी का आभार जताया और कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से ही उन्हें ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई।

पिछले 17 साल से कुराश सिखा रहीं

अपने परिवार के साथ वैशाली की रहने वाली मंजू नयाल पिछले 17 साल से बच्चों को कुराश का प्रशिक्षण दे रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटियां हैं, जिसमें से उनकी बड़ी बेटी दीवा भी कुराश खेलती हैं। दीवा राष्ट्र स्तरीय कुराश प्रतियोगिता में भी भाग ले चुकी हैं।

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बचपन में मार्शल आर्ट सीखने से शुरुआत हुई

मंजू नयाल ने बताया कि उन्होंने स्कूल समय में ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। पिता जी के कहने पर उन्होंने मार्शल आर्ट में भाग लिया। अवसरों को देखते हुए कॉलेज समय में उन्होंने कुराश को चुना। वह प्रतियोगिताओं में कुराश रेफरी के तौर पर भाग लेती थीं। इसके बाद उनके मन में अधिकारी स्तर की रेफरी बनने का जुनून जागा और यह मुकाम पाया।

अंतरराष्ट्रीय यूथ गेम्स में रेफरी बनीं

मंजू नयाल ने अक्टूबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय यूथ गेम्स में रेफरी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2025 में अंतरराष्ट्रीय यूथ गेम्स में कुराश को पहली बार शामिल किया गया था। 2025 में ही अंतरराष्ट्रीय कुराश रेफरिंग कोर्स पूरा किया था और टू स्टार कुराश रेफरी बनी थीं। उन्होंने रशिया में चिल्ड्रन एशियन गेम्स 2024 में रेफरी के तौर पर प्रतिनिधित्व किया।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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