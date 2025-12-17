Hindustan Hindi News
प्रदूषण बढ़ाने के लिए AAP के लोग जगह-जगह कूड़ा जला रहे, पर्यावरण मंत्री सिरसा का आरोप

संक्षेप:

Dec 17, 2025 07:41 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद इसके लिए आम आदमी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शहर में AQI का स्तर बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के लोग जगह-जगह आग लगा रहे हैं और कूड़ा जला रहे हैं। यह बात उन्होंने बुधवार को प्रदूषण को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पर्यावरण मंत्री ने कहा, 'आम आदमी पार्टी जिनकी 10 साल की बर्बादी हम झेल रहे हैं, जिनके समय में हर दिन पॉल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता था। जिसके आंकड़े अभी अभी मैंने बताए हैं, कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, वह मैंने पिछले आंकड़ों को देखकर बताया है। हमारे समय में ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो जानबूझकर पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह-जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं, वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरह AQI बढ़ जाए।'

सिरसा ने बताया कि 'पिछले साल का जो पैटर्न है, उसको देखें तो उसके आधार पर आने वाले 7 दिन तक मौसम में ऐसा कोई विशेष बदलाव आने वाला नहीं है। पिछले साल 27 तारीख दिसंबर तक AQI 450 के दायरे में था, हमारी पूरी कोशिश है कि हम पिछले साल से बेहतर करें।'

'हाथ जोड़कर विनती करता हूं ऐसा मत कीजिए'

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा 'वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे, इतनी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत ऐसा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूं, केजरीवाल जी इतना कुछ दिया है दिल्ली ने आपको, 10 साल दिल्ली के लोगों के कारण आपकी सत्ता यहां पर रही है और आज आप ऐसे काम कर रहे हैं। मैं पहले भी ट्वीट करके जानकारियां देता रहा हूं, किस तरह से पश्चिमी दिल्ली के अंदर जानबूझकर रोज कूड़ा जलाया जाता रहा था।'

'वो चाहते हैं AQI बढ़े और उनकी राजनीति चमके'

इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘दिल्ली आज सीवियर प्रदूषण झेल रही है, क्योंकि AAP और केजरीवाल ने 10 साल तक सिर्फ़ बीमारी बढ़ाई, इलाज नहीं किया। आज AAP इतनी नीचता पर उतर आई है कि अपनी गंदी राजनीति साधने के लिए इनके नेता और पार्षद जानबूझकर कूड़ा जला रहे हैं और फिर आग लगाकर वीडियो बना रहे हैं, ताकि AQI बढ़े और उनकी राजनीति चमके। यह विरोध नहीं, दिल्ली के बच्चों की सांसों से खिलवाड़ है।’

आगे उन्होंने लिखा, 'हम साफ कहते हैं, दिल्ली को प्रदूषित करने वालों की यह गंदी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदूषण से युद्ध लड़ रही है, इलाज कर रही है। दिल्ली की जनता अब AAP की इस नौटंकी और प्रदूषण वाली साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता की भागीदारी के साथ हम दिल्ली की हवा साफ कर के रहेंगे।'

गूगल मैप्स के आंकड़ों से पता लगाएंगे नए ट्रैफिक हॉटस्पॉट

इसके अलावा सिरसा ने कहा कि 'दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली सरकार MapmyIndia और Google Maps के साथ टाई-अप करने जा रही है। उनके पास पिछले 2–3 साल के जो आंकड़े हैं, उसके आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि कहां सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या आ रही है और कौन-कौन से नए ट्रैफिक हॉटस्पॉट बन चुके हैं। हमारी कोशिश है कि ट्रैफिक के कारण बने ऐसे 100 नए हॉटस्पॉट्स की पहचान की जाए और फिर उनके समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए।'

