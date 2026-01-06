Hindustan Hindi News
एनसीआर News
AAP ने गलतियां छिपाने के लिए CAG रिपोर्ट को छिपाया... मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप

AAP ने गलतियां छिपाने के लिए CAG रिपोर्ट को छिपाया... मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप

संक्षेप:

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर सीएजी रिपोर्ट छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब सदन में शीश महल और जल बोर्ड जैसे घोटालों पर खुली चर्चा होगी और हर गड़बड़ी का हिसाब लिया जाएगा।

Jan 06, 2026 01:55 pm IST नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। पर्यावरण मंत्री मनजींदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर तगड़ा हमला बोला है। उनका आरोप है कि AAP ने पिछले कई सालों में CAG की महत्वपूर्ण रिपोर्टों को जानबूझकर विधानसभा में पेश नहीं किया, ताकि उनकी कथित गड़बड़ियां छिपी रहें। अब ये रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी और खुलकर चर्चा होगी।

सिरसा ने मीडिया से कहा कि आप ने पिछले कुछ सालों की CAG रिपोर्टें इसलिए रोकीं, ताकि उनकी गलतियां छिपी रहें। इनमें शीश महल रिपोर्ट, दिल्ली जल बोर्ड रिपोर्ट और प्रदूषण रिपोर्ट तीन मुख्य रिपोर्टें हैं। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्टें अब सदन में आएंगी और हर गलती पर बहस होगी।

‘प्रदूषण पर AAP की 11 साल की नाकामी’

सिरसा ने आप पर दिल्ली के प्रदूषण से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, '11 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद आप प्रदूषण नियंत्रित नहीं कर पाए। अब जब अरविंद केजरीवाल बहस न करने को कह रहे हैं, तो आप भाग क्यों रहे हैं?' उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अतिशी से अपील की कि वे सदन में चर्चा में हिस्सा लें। प्रदूषण जैसे मुद्दे पर बहस से भागना ठीक नहीं। यह दिल्लीवासियों का सवाल है।

खुली बहस की मांग

सिरसा ने जोर देकर कहा कि चर्चा में पुरानी सरकार की कमियां और मौजूदा सरकार के 11 महीनों के अच्छे काम दोनों पर बात होनी चाहिए। हम बताएंगे कि कहां गलतियां हुईं, क्यों दिल्लीवालों को साफ हवा नहीं मिली और अब हम क्या कर रहे हैं। विधानसभा इसी खुली चर्चा के लिए है।

दूसरी तरफ, सोमवार को अतिशी के नेतृत्व में AAP विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन सिरसा ने इसे महज दिखावा बताया।

