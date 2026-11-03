'केजरीवाल की रिश्तेदार रीना गुप्ता...'; दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा का पंजाब की AAP सरकार पर बड़ा आरोप

दिल्ली कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह दावा किया कि दिल्ली में 'आप' प्रवक्ता और अरविंद केजरीवाल की रिश्तेदार बताई जाने वाली रीना गुप्ता को पंजाब भेजकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है, ताकि वो डेटा में हेरफेर कर सकें और पंजाब की असलीयत सामने नहीं आए।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और 'आप' के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला। सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब में अब भी पराली जलाई जा रही हैं, लेकिन राज्य सरकार झूठे विज्ञापन देकर सच छुपा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि डेटा में हेरफेर करने के लिए अरविंद केजरीवाल की रिश्तेदार बताई जाने वाली रीना गुप्ता को दिल्ली से पंजाब भेजकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया।

मनजिंदर सिरसा ने कहा कि दिल्ली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में साल भर काम करके अपनी हवा को साफ करने की कोशिश कर रही है, जबकि पंजाब सरकार खेतों में आग लगवाकर फर्जी आंकड़े देकर और राजनीतिक नियुक्तियां करके इस काम को बर्बाद कर रही है।

'पहले वैज्ञानिक और आईएएस की होती थी नियुक्ति' मंत्री सिरसा ने कहा कि पंजाब सरकार ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और अरविंद केजरीवाल की रिश्तेदार बताई जाने वाली रीना गुप्ता को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। उन्होंने कहा कि उनसे पहले एक पर्यावरण वैज्ञानिक इस पद पर थे। उससे पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और विशेषज्ञ इस पद पर रहे थे। फिर भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केजरीवाल के इशारे पर पार्टी की एक प्रवक्ता को इस पद पर बिठा दिया। एक नियामक संस्था को अब पार्टी के एक ऐसे कार्यालय में बदल दिया गया है, जो केवल अपने नैरेटिव (प्रचार) को मैनेज करता है।

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में 'आप' सरकार के समय लगाया गया स्मॉग टावर दो साल भी नहीं टिक पाया और 'ऑड-ईवन' जैसी योजनाएं भी पूरी तरह विफल रहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली अपनी हवा साफ करने के लिए काम कर रही है, जबकि पंजाब की AAP सरकार इसे और खराब कर रही है।

किसानों को मदद के बदले मिलीं एफआईआर मंत्री सिरसा ने कहा कि पंजाब पुलिस के अपने ही रिकॉर्ड से खेतों में आग लगने के आंकड़ों की सच्चाई सामने आ जाती है। 28 अक्टूबर को पूरे पंजाब आधिकारिक रूप से पराली जलाने की 96 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें से उस दिन अकेले तरनतारन पुलिस ने पराली जलाने के मामलों में 90 एफआईआ दर्ज की हैं। 24 से 31 अक्टूबर के बीच तरनतारन में 271 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें से 189 किसानों के खिलाफ पराली जलाने के मामले में थीं। उन्होंने कहा कि किसानों ने मशीनें और मदद मांगी थी, लेकिन 'आप' की पंजाब सरकार ने उन्हें एफआईआर दे दीं। अगर पुलिस नशा तस्करों के पीछे भी इसी जोश के साथ पड़ती, तो पंजाब सच में 'रंगला पंजाब' बन जाता।