फरीदाबाद से 20 मिनट में पहुंचेगे नोएडा, आज से शुरू होगा मंझावली पुल का काम

संक्षेप:

फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ने वाले मंझावली पुल के उत्तर प्रदेश की ओर शेष सड़क निर्माण का कार्य शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जिससे आगामी छह माह में दोनों शहरों के बीच की दूरी घटकर मात्र 20 मिनट रह जाएगी।

Dec 26, 2025 06:19 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद से नोएडा आवाजाही करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। शुक्रवार से शहर की महत्वकांक्षी परियोजना मंझावली पुल के बचे कार्य का नोएडा में निर्माण शुरू किया जाएगा, जिसका उद्घाटन हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर एवं यूपी के जेवर से विधायक धीरेंदर प्रताप द्वारा किया जाएगा।

छह माह में काम पूरा करने के लक्ष्य है। सड़क निर्माण के बाद फरीदाबाद से नोएडा की दूरी मात्र 20 मिनट में सिमट जाएगी। अभी नोएडा की ओर करीब तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण शेष है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद की सीमा में सड़क और संपर्क मार्ग का काम लगभग एक साल पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर सड़क न बनने से पुल का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था।

यह परियोजना दिल्ली-एनसीआर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। दो राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला यह पुल न केवल यातायात को आसान बनाएगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पूरा होने से ग्रेटर फरीदाबाद एक प्रमुख ट्रांजिट कॉरिडोर और औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा, वहीं दिल्ली और नोएडा पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। स्थानीय लोगों और उद्योग जगत में निर्माण कार्य शुरू होने की खबर से उत्साह है।

वर्ष 2014 में हुआ था उद्घाटन

यह महत्वाकांक्षी परियोजना केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वर्ष 2014 में तत्कालीन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके तहत लगभग 29 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग की योजना बनाई गई थी। इसमें से करीब 19 किलोमीटर सड़क हरियाणा सरकार, यमुना नदी पर पुल केंद्र सरकार और लगभग पांच किलोमीटर सड़क उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई जानी है।

