वे किसी को भी गिरफ्तार और एनकाउंटर कर सकते हैं, मनीष सिसोदिया ने क्यों साधा BJP पर निशाना
पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में राज सिंह की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि वे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी का भी एनकाउंटर कर सकते हैं।
पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में राज सिंह की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि वे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी का भी एनकाउंटर कर सकते हैं। उनके इस बयान से नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद रिहाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में गिरफ्तारियों के तरीके पर सवाल उठाए।
राज सिंह और उनका परिवार बीजेपी के भक्त
सिसोदिया ने लिखा कि राज सिंह और उनका परिवार बीजेपी के भक्त हैं। उन्होंने शायद उन पुलिस एनकाउंटरों पर भी तालियां बजाई होंगी जिन्हें हद से ज्यादा महिमामंडित किया गया। ईडी और सीबीआई की रेड्स और झूठे मामलों में हुई गिरफ्तारियों पर भी तालियां बजाई होंगी। उन्होंने इन सब की भी तारीफ की होगी। बीजेपी को शायद उनकी तालियों से और भी ज्यादा हिम्मत मिली होगी कि जब भी वे चाहें, जिस भी आरोप पर चाहें, वे किसी को भी गिरफ्तार और एनकाउंटर कर सकते हैं।
भगवान का शुक्र है कि वे बच गए
सिसोदिया ने आगे कहा कि अगर आरोपी को रिहा न किया गया होता तो अंध-भक्त मीडिया ने आरोपी को पुलिस द्वारा गोली मारे जाने की घटना का खूब प्रचार किया होता। लेकिन भगवान का शुक्र है। वे बच गए। वरना, अंध-भक्त मीडिया पूरे देश के सामने चीख-चीखकर यह शोर मचा रहा होता कि कैसे बीजेपी की पुलिस ने इस मास्टरमाइंड को गोली मार दी। जिस बीजेपी के लिए वे तालियां बजा रहे थे, वही तालियां अब उनके अपने एनकाउंटर के लिए गोलियों में बदलने वाली थीं।
सिसोदिया ने ये बातें तब कहीं जब चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए राज सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें गलत पहचान की वजह से गलती से उठा लिया था। बाद में सीबीआई की जांच के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
मुझे एनकाउंटर की धमकी दी
रिहा होने के बाद एएनआई से बात करते हुए सिंह ने दावा किया कि उन्हें तब गिरफ्तार किया गया था जब वे अपनी मां के साथ अयोध्या से लौट रहे थे। उन पर ऐसे अपराध को कबूल करने का दबाव डाला गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। सिंह ने कहा कि किसी दूसरे राज कुमार सिंह के साथ मेरी पहचान को लेकर भ्रम हो गया था। मैं अपनी मां के साथ दर्शन के लिए अयोध्या गया था। घर लौटते समय पुलिस की एक टीम ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने न तो मेरी बात सुनी और न ही कोई सबूत मांगा। उन्होंने मुझे एनकाउंटर की धमकी दी और जबरदस्ती मुझसे अपराध कबूल करवाने की कोशिश की।
उनका इरादा अपराधी साबित करना था
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कोलकाता में हिरासत के दौरान उन पर काफी दबाव डाला गया। उन्होंने बताया कि बाद में मुझे कोलकाता ले जाया गया, जहां सीआईडी ने मुझे प्रताड़ित करके उस अपराध को कबूल करवाया जो मैंने किया ही नहीं था। उनका इरादा मुझे अपराधी साबित करना था। सिंह ने बताया कि सीबीआई के हस्तक्षेप और अदालत में आवेदन दाखिल करने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए एजेंसी का आभार व्यक्त किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार, जांच में पुष्टि हुई कि राज सिंह गलत पहचान का शिकार हुए थे। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर इस मामले में अन्य गिरफ्तारियां भी की हैं, जिनमें कथित शूटर राजकुमार और पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम के पास 6 मई को चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़े अन्य आरोपी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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