Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नरेंद्र मोदी को हटाना और केजरीवाल को सत्ता में लाना भी देशभक्ति; जंतर-मंतर से बोले मनीष सिसोदिया

Mar 01, 2026 03:20 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

‘आप’ के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज अपने भाषण में जंतर-मंतर से प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सेना काजल की काल कोठरी से बेदाग बाहर निकल आई है।

नरेंद्र मोदी को हटाना और केजरीवाल को सत्ता में लाना भी देशभक्ति; जंतर-मंतर से बोले मनीष सिसोदिया

दिल्ली शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) का जोश हाई है। ‘आप’ के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज अपने भाषण में जंतर-मंतर से प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सेना काजल की काल कोठरी से बेदाग बाहर निकल आई है। अरविंद केजरीवाल के इसी साहस और हौसले को सलाम करने के लिए ही आज जंतर-मंतर पर 'आप' की सेना उमड़ पड़ी है। सिसोदिया ने कहा कि आज पूरा देश कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं। उन्होंने जंतर-मंतर के मंच से नरेंद्र मोदी को हटाने और केजरीवाल को सत्ता में लाने की अपील की।

ये भी पढ़ें:आज चुनाव कराकर देख लो…; कोर्ट से आरोप मुक्त होते ही केजरीवाल की खुली चुनौती

मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहिए जो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके सत्ता में बना रहना चाहता हो। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए जो चाइना हमारी जमीन में घुस आए और वो आंख बंद करके बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए जो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को गाली देता रहे और वो जबान बंद करके मौन बैठ जाए, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए।

'केजरीवाल को सत्ता में लाना हर देशभक्त का सपना होना चाहिए'

सिसोदिया ने कहा कि हमें हिम्मतवाला, पढ़ा-लिखा, ईमानदार, दूरदर्शी और कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश में स्कूल, अस्पताल, रोजगार और व्यापार की बात करे। इसके लिए आज हमें इसी जंतर-मंतर से आवाज उठानी होगी कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना देशभक्ति है और ईमानदार अरविंद केजरीवाल को सत्ता में बैठाना देशभक्ति है। सिसोदिया ने कहा कि आज से इस देश के हर देशभक्त का एक ही सपना होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को हटाना है और अरविंद केजरीवाल को लाना है।

ये भी पढ़ें:…तो राजनीति छोड़ दूंगा; जंतर-मंतर से अरविंद केजरीवाल ने दे दिया चैलेंज

‘केजरीवाल ने मेरे अंदर की देशभक्ति को रास्ता दिखाया’

सिसोदिया ने कहा कि मेरे दादा फौजी थे, पिता सरकारी टीचर थे और नाना फ्रीडम फाइटर थे। मेरे घर में देशभक्ति का माहौल था। मैंने पत्रकारिता में भी देशभक्ति की भावना से काम किया। मेरे परिवार ने मेरे अंदर देशभक्ति का जज्बा भरा, केजरीवाल जी ने मेरे अंदर की उस देशभक्ति को रास्ता दिखाया। मुझे लगता था कि हम अगर देश के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाएंगे तो देशभक्ति होगी। देश के नौजवानों को नौकरियां दिलवाएंगे तो देशभक्ति होगी, व्यापारियों का व्यापार आगे बढ़ेगा तो देशभक्ति होगी। लेकिन 10 साल के राजनीति अनुभव के बाद मैं आज कह रहा हूं कि आज वक्त की यह जरूरत है कि नरेंद्र मोदी से भारत को मुक्त कराना भी हमारी देशभक्ति है।

ये भी पढ़ें:केजरीवाल-सिसोदिया को बरी करने के आदेश के खिलाफ HC करेगा सुनवाई
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Manish Sisodia Narendra Modi AAP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।