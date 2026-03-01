नरेंद्र मोदी को हटाना और केजरीवाल को सत्ता में लाना भी देशभक्ति; जंतर-मंतर से बोले मनीष सिसोदिया

‘आप’ के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज अपने भाषण में जंतर-मंतर से प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सेना काजल की काल कोठरी से बेदाग बाहर निकल आई है।

दिल्ली शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) का जोश हाई है। ‘आप’ के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज अपने भाषण में जंतर-मंतर से प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सेना काजल की काल कोठरी से बेदाग बाहर निकल आई है। अरविंद केजरीवाल के इसी साहस और हौसले को सलाम करने के लिए ही आज जंतर-मंतर पर 'आप' की सेना उमड़ पड़ी है। सिसोदिया ने कहा कि आज पूरा देश कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं। उन्होंने जंतर-मंतर के मंच से नरेंद्र मोदी को हटाने और केजरीवाल को सत्ता में लाने की अपील की।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहिए जो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके सत्ता में बना रहना चाहता हो। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए जो चाइना हमारी जमीन में घुस आए और वो आंख बंद करके बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए जो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को गाली देता रहे और वो जबान बंद करके मौन बैठ जाए, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए।

'केजरीवाल को सत्ता में लाना हर देशभक्त का सपना होना चाहिए' सिसोदिया ने कहा कि हमें हिम्मतवाला, पढ़ा-लिखा, ईमानदार, दूरदर्शी और कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश में स्कूल, अस्पताल, रोजगार और व्यापार की बात करे। इसके लिए आज हमें इसी जंतर-मंतर से आवाज उठानी होगी कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना देशभक्ति है और ईमानदार अरविंद केजरीवाल को सत्ता में बैठाना देशभक्ति है। सिसोदिया ने कहा कि आज से इस देश के हर देशभक्त का एक ही सपना होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को हटाना है और अरविंद केजरीवाल को लाना है।