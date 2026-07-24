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पीएम को ट्वीट करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया हैः मनीष सिसोदिया

By Subodh Kumar Mishra
एएनआई, नई दिल्ली
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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। उन्हें यह ट्वीट करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है।

sisodia and dipke
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NEET-UG पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज गुरुवार को जंतर-मंतर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा पर सिसोदिया ने कहा कि किसी ने इनकी मांग नहीं की थी। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जांच की मांग की।

जब केंद्र सरकार द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखने के बारे में पूछा गया तो सिसोदिया ने कहा कि आगे बढ़िए और बात कीजिए। आपको कौन रोक रहा है? प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था। आपको यह ट्वीट करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हम छात्रों की मांगों पर ध्यान देंगे और फिर आकर चर्चा करेंगे। छात्र कह रहे हैं कि शिक्षा में भ्रष्टाचार है। पेपर माफिया न सिर्फ नीट बल्कि किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहा है।

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सिसोदिया ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री इसमें शामिल नहीं हैं तो उन्हें पद से हटाकर क्लीन चिट पाने के लिए जांच होने देनी चाहिए। अगर वे इसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के NEET-UG पेपर लीक मामले में संजीव कुमार उर्फ ​​संजीव मुखिया को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिहार पुलिस की शुरुआती एफआईआर में आरोपी बनाए जाने के बावजूद सीबीआई को प्रश्न पत्र की चोरी में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।

आप नेता ने कहा कि सीजेपी इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की, लेकिन किसी ने इनकी मांग नहीं की थी। फास्ट-ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? कहा जाता है कि संजीव मुखिया 2024 से नीट घोटालों का मास्टरमाइंड है। सीबीआई ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की। संजीव मुखिया को बचाया जा रहा है। हो सकता है कि देश के मुखिया (प्रधानमंत्री) मुश्किल में हों।

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आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा कि जब मांग प्रधान के इस्तीफे की है तो बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे बातचीत के लिए तैयार हैं तो उन्हें फोन करके बात करनी चाहिए। वे पूरी दुनिया को बता रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे असल में तैयार नहीं हैं। आप नेता ने कहा कि बातचीत की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रधान को हटा देना चाहिए।

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इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि नीट पेपर लीक विवाद पर बातचीत के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि उसे सरकार से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है और वह जंतर-मंतर या किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने बातचीत के लिए चार प्रस्ताव भेजे हैं और दोनों पक्षों के बीच किसी भी बातचीत के दौरान वह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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