manish Sisodia said after meeting Saurabh Bharadwaj he was unshaken after 18 long hrs of ed raid also slams pm modi ईडी रेड के बाद सौरभ भारद्वाज से मिलकर क्या बोले मनीष सिसोदिया? PM मोदी पर भी बरसे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsmanish Sisodia said after meeting Saurabh Bharadwaj he was unshaken after 18 long hrs of ed raid also slams pm modi

ईडी रेड के बाद सौरभ भारद्वाज से मिलकर क्या बोले मनीष सिसोदिया? PM मोदी पर भी बरसे

मनीष सिसोदिया ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मेरा भाई सौरभ भारद्वाज 18 घंटे की ईडी छापेमारी और साजिशों के बाद भी अडिग है... उनका साहस और दृढ़ संकल्प हमारे लिए एक प्रेरणा है। हम एक परिवार हैं, और जब तक हम एक साथ खड़े हैं, कोई भी झूठ और कोई भी साजिश हमें कभी तोड़ नहीं सकती।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 27 Aug 2025 03:09 PM
share Share
Follow Us on
ईडी रेड के बाद सौरभ भारद्वाज से मिलकर क्या बोले मनीष सिसोदिया? PM मोदी पर भी बरसे

कथित अस्पताल घोटाला मामले में आप नेता सौरभ भारद्वाज से कल ईडी ने 18 घंटे पूछताछ की। आज उस बाबत सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल हुई कार्रवाई की पूरी डिटेल भी दी। उससे पहले वह पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मिलने पहुंचे थे। सिसोदिया ने सौरभ की तारीफ करतेहुए कहा कि 18 घंटे तक चली ईडी की छापेमारी के बाद भी वे हिले नहीं। वे अडिग रहे। सिसोदिया ने अपने एक्स हैंडल पर मुलाकात का वीडियो भी डाला है।

मनीष सिसोदिया ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मेरा भाई सौरभ भारद्वाज 18 घंटे की ईडी छापेमारी और साजिशों के बाद भी अडिग है... उनका साहस और दृढ़ संकल्प हमारे लिए एक प्रेरणा है। हम एक परिवार हैं, और जब तक हम एक साथ खड़े हैं, कोई भी झूठ और कोई भी साजिश हमें कभी तोड़ नहीं सकती।

चिराग दिल्ली में भारद्वाज के आवास पर उनसे मिलने के बाद, सिसोदिया ने मीडियाकर्मियों से कहा, "कल, ईडी ने छापेमारी के नाम पर एक नाटक किया। मैं इसे नाटक कहता हूं क्योंकि जब भी भाजपा संकट का सामना करती है और उनके खिलाफ सवाल उठाए जाते हैं, तो ईडी लोगों के घरों पर छापेमारी शुरू कर देती है। जैसे ही लोगों ने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाना शुरू किया, उन्होंने यह झूठी छापेमारी की।"

सूत्रों ने बताया कि एनसीआर में कम से कम 13 स्थानों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत तलाशी ली गई। सिसोदिया ने मंगलवार को कहा था, "छापेमारी एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। मामला उस समय का है जब भारद्वाज के पास कोई मंत्री पद नहीं था। यह मामला झूठा है।"