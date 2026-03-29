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AAP बढ़ती हुई पार्टी है और…; राघव चड्ढा की नाराजगी और BJP में शामिल होने की खबरों पर क्या बोले मनीष सिसोदिया

Mar 29, 2026 05:36 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की पार्टी से नाराजगी की अटकलें जोर पकड़ती जा रही हैं। वह काफी समय से पार्टी गतिविधियों से दूर हैं। यहां तक की अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में आरोप मुक्त किए जाने पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

AAP बढ़ती हुई पार्टी है और…; राघव चड्ढा की नाराजगी और BJP में शामिल होने की खबरों पर क्या बोले मनीष सिसोदिया

आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की पार्टी से नाराजगी की अटकलें जोर पकड़ती जा रही हैं। वह काफी समय से पार्टी गतिविधियों से दूर हैं। यहां तक की अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में आरोप मुक्त किए जाने पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में अब अटकले हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच जब मनीष सिसोदिया से राघव चड्ढा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी अब एक बढ़ती हुई पार्टी है। पार्टी अलग-अलग राज्यों में आगे बढ़ रही है। सबकी अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिका होती है। कभी कोई फ्रंट में खेल रहा होता है तो कभी कोई बैक पर।

टाइम्स नाउ समिट में उन्होंने आगे कहा, आज राघव चड्ढा फ्रंट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दूरी बना ली है। अगर वह संसद में कोई मुद्दा उठाते हैं तो मैं खुद उन्हें कहता हूं कि ये अच्छा मुद्दा उठाया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि राघव चड्ढा को जो लोग जानते हैं, वह जानते हैं कि अगर राघव चड्ढा फ्रंट पर नहीं खेल रहे तो वह खेलेंगे ही नहीं।

बीजेपी में शामिल होने पर क्या कहा?

इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा, गेस वर्क करना तो आपका काम है लेकिन राघव चड्ढा अभी आम आदमी पार्टी में हैं। जब उनसे पूछा गया कि वह कहीं जा तो नहीं रहे, तो उन्होंने कहा, वो जा रहे हैं कि नहीं ये खुद राघव चड्ढा से पूछ लीजिए। इससे पहले संजय सिंह से भी जब राघव चड्डा के बीजेपी में शामिल होने के कयासों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ सबसे पहले बोलने वाला मैं ही हूंगा।

वहीं रेखा गुप्ता के बजट पर मनीष सिसोदिया ने कहा, हम दिल्ली पर नजर नहीं रखते। हम दिल्ली को जीते हैं। जब बीजेपी ने चुनाव की शुरुआत की थी, तब पीएम मोदी ने कहा कि 8 मार्च 2025 को बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं के खातों में ढाई हजार रुपए आने लगेंगे। लेकिन अब रेखा गुप्ता कहती हैं कि मोदी जी ने कहा था, मैंने थोड़े ही कहा था। वहीं जब उनसे पूछा गया कि वह बजट में तो रखती है तो उन्होंने कहा, ये तो और बड़ी चोरी है कि वह बजट में रखती है लेकिन खातों में नहीं देतीं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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