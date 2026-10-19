'महामानव की सारी साइबर फोर्स Gen-Z के…' टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद मनीष सिसोदिया

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात की जेलें गैंगस्टर के लिए सेफ हेवन बन गई हैं, लेकिन सरकार ने महामानव की सारी साइबर फोर्स केवल GenZ के पीछे झोंक रखी है?

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मुंबई में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार में गुजरात की जेलें गैंगस्टर्स के लिए ‘सेफ हेवन’ बन गई हैं। सरकार ने देश की सुरक्षा के बजाय सारी साइबर फोर्स केवल GenZ के पीछे लगा रखी है?

सिसोदिया ने 'एक्स' पर एक के बाद एक तीन पोस्ट कर लिखा, ''खूंखार गैंगस्टर्स के लिए गुजरात की जेलों को ‘सेफ हेवन’ बनाकर रखा है बीजेपी ने। और इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। और इन्होंने ही पाकिस्तान से आने वाले नशे के लिए गुजरात के पोर्ट्स को भी ‘सेफ हेवन’ बनाकर रखा है। और इसका पूरा नुकसान पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी में उठाना पड़ रहा है।''

उन्होंने आगे कहा, ''GenZ के प्रदर्शन को कुचलने और युवाओं के साथ इंटरनेट पर गाली गलौज करने में व्यस्त मोदी जी के साइबर एक्सपर्ट बताएंगे कि गैंगेस्टर्स के ये पेज, जिस पर देश के इतने बड़े स्टार्स को धमकियां दी जा रही हैं.. गैंगेस्टर्स के ये पेज भारत में ऐक्टिव कैसे हैं? क्या भारत सरकार और महामानव की सारी साइबर फोर्स केवल GenZ के पीछे झोंक रखी है? देश की सुरक्षा के लिए भी कोई काम कर रहा है या नहीं?''

मनीष सिसोदिया ने पूछा, ''देश में गैंगस्टर्स को पालने-पोसने वाली पार्टी कौन सी है?''

AAP ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा था, ''Tiger Shroff पर तीन बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं! आखिर देश के गृह मंत्री Amit Shah कर क्या रहे हैं? दिल्ली में जंगलराज है और अब मुंबई जैसे शहर में भी गैंगस्टरों का खौफ बढ़ रहा है, जिस शहर को देश के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। न बॉर्डर से नशे की तस्करी रुक रही है, न देश के अंदर गैंगस्टरों का आतंक थम रहा है। Lawrence Bishnoi जैसे गैंगस्टर को साबरमती जैसी जेलों में दामाद जैसी आवभगत देने वाले Amit Shah से देश नहीं संभल रहा है। HM Amit Shah तुरंत इस्तीफा दें!''