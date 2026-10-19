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'महामानव की सारी साइबर फोर्स Gen-Z के…' टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद मनीष सिसोदिया

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात की जेलें गैंगस्टर के लिए सेफ हेवन बन गई हैं, लेकिन सरकार ने महामानव की सारी साइबर फोर्स केवल GenZ के पीछे झोंक रखी है?

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आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर सरकार पर हमला बोला है।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मुंबई में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार में गुजरात की जेलें गैंगस्टर्स के लिए ‘सेफ हेवन’ बन गई हैं। सरकार ने देश की सुरक्षा के बजाय सारी साइबर फोर्स केवल GenZ के पीछे लगा रखी है?

सिसोदिया ने 'एक्स' पर एक के बाद एक तीन पोस्ट कर लिखा, ''खूंखार गैंगस्टर्स के लिए गुजरात की जेलों को ‘सेफ हेवन’ बनाकर रखा है बीजेपी ने। और इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। और इन्होंने ही पाकिस्तान से आने वाले नशे के लिए गुजरात के पोर्ट्स को भी ‘सेफ हेवन’ बनाकर रखा है। और इसका पूरा नुकसान पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी में उठाना पड़ रहा है।''

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उन्होंने आगे कहा, ''GenZ के प्रदर्शन को कुचलने और युवाओं के साथ इंटरनेट पर गाली गलौज करने में व्यस्त मोदी जी के साइबर एक्सपर्ट बताएंगे कि गैंगेस्टर्स के ये पेज, जिस पर देश के इतने बड़े स्टार्स को धमकियां दी जा रही हैं.. गैंगेस्टर्स के ये पेज भारत में ऐक्टिव कैसे हैं? क्या भारत सरकार और महामानव की सारी साइबर फोर्स केवल GenZ के पीछे झोंक रखी है? देश की सुरक्षा के लिए भी कोई काम कर रहा है या नहीं?''

मनीष सिसोदिया ने पूछा, ''देश में गैंगस्टर्स को पालने-पोसने वाली पार्टी कौन सी है?''

AAP ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा

वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा था, ''Tiger Shroff पर तीन बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं! आखिर देश के गृह मंत्री Amit Shah कर क्या रहे हैं? दिल्ली में जंगलराज है और अब मुंबई जैसे शहर में भी गैंगस्टरों का खौफ बढ़ रहा है, जिस शहर को देश के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। न बॉर्डर से नशे की तस्करी रुक रही है, न देश के अंदर गैंगस्टरों का आतंक थम रहा है। Lawrence Bishnoi जैसे गैंगस्टर को साबरमती जैसी जेलों में दामाद जैसी आवभगत देने वाले Amit Shah से देश नहीं संभल रहा है। HM Amit Shah तुरंत इस्तीफा दें!''

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लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स पर फायरिंग करने के आरोप

बता दें कि, मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स द्वारा सरेआम बीच सड़क पर गोलीबारी की गई। हालांकि इस हमले में टाइगर को ज्यादा चोट नहीं आई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में टाइगर श्रॉफ का ड्राइवर और एक ऑटो चालक घायल हुए हैं। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 15 टीम गठित की हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है।

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Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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