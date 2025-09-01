जरूरी है केजरीवाल को हराया जाए; कांग्रेस की किस बात पर भड़क गई है AAP

अब खुद को 'इंडिया' गठबंधन से अलग कर चुकी 'आप' एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से उसकी मिलीभगत है। सिसोदिया ने देवेंद्र यादव की एक बात को लेकर निशाना साधा है।

कांग्रेस पार्टी के साथ 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा होकर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने विधानसभा चुनाव में दोस्ती नहीं रखी। अब खुद को 'इंडिया' गठबंधन से अलग कर चुकी 'आप' एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से उसकी मिलीभगत है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल उठाया कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? अब मनीष सिसोदिया ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच मिलीभगत का आरोप जड़ा है। दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की ओर से एक इंटरव्यू में कही गई कुछ बातों को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि भाजपा को जितवाने की बात कैमरे पर कबूल की गई है।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर 'आप' की ओर से तैयार किया गया एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने BJP को जिताने के लिए क्या-क्या किया, ये बात पर्दे के पीछे साफ नजर आ रही थी लेकिन अब दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने खुद कैमरे पर आकर कबूला है कि ये बात सच थी-'दिल्ली में कांग्रेस ने जीतने के लिए नहीं बल्कि BJP को जिताने के लिए ही चुनाव लड़ा था।”

'आप' के दूसरे सबसे बड़े नेता सिसोदिया ने आगे कहा, 'कांग्रेस भाजपा की गोद में बैठी हुई है, ये बात हम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना इस देश का भला होगा वरना हमेशा की तरह पर्दे के पीछे से ये लोग गठबंधन कर जनता के लिए काम करने वाली पार्टियों के खिलाफ ऐसे ही षड्यंत्र रचते रहेंगे।' इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में लगातार तीन बार सरकार बनाने वाली 'आप' को हार का सामना करना पड़ा। करीब तीन दशक बाद भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की। हालांकि, कांग्रेस इस बार भी खाता खोलने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन वोट शेयर कुछ बढ़ाने में कामयाब रही।

दरअसल, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में देवेंद्र यादव ने 'आप' की हार को पहला टारगेट बताते हुए इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे चेहरे चुनाव हार गए। 'आप' के तीनों ही बड़े चेहरों को भाजपा उम्मीदवारों ने पटखनी दी। आप की हार में कांग्रेस की भूमिका को लेकर यादव से जब पूछा गया कि क्या उनका पहला लक्ष्य 'आप' को हराना था तो उन्होंने कहा, 'निश्चित ही।'