उन्हें ताली बजवाने ले गए थे; सिसोदिया ने PM मोदी को किससे माफी मांगने के लिए कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली को रविवार के दिन दो बड़े तोहफे दिए हैं। एक तो जाम से मुक्ति के लिए बनाए गए अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी UER-II और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन। इसके बाद राजनीति भी अपना खेल खेल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बात पर सवाल उठाया है। उन्होंने ऐतराज जताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में टीचरों को ताली बजाने के लिए बुलाया गया था। सिसोदिया ने कहा कि यह शिक्षकों के पेशे का अपमान है।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक नई सड़क का उद्घाटन किया, लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार ने सभी सरकारी शिक्षकों को फीता काटने के समारोह में ताली बजाने के लिए बुलाया। हम सभी जानते हैं कि भाजपा का शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है और वे सभी को अशिक्षित रखना चाहते हैं। यह शिक्षकों के पेशे का अपमान है और भाजपा को शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए। आप (AAP) के कार्यकाल के दौरान, शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड और कैम्ब्रिज भेजा गया था, लेकिन अब उन्हें ऐसे उद्घाटन समारोहों में ताली बजाने के लिए बुलाया जा रहा है।