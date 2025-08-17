manish sisodia asks pm modi to apologise to teachers as they went there for clapping ribbon cutting उन्हें ताली बजवाने ले गए थे; सिसोदिया ने PM मोदी को किससे माफी मांगने के लिए कहा?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक नई सड़क का उद्घाटन किया, लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार ने सभी सरकारी शिक्षकों को फीता काटने के समारोह में ताली बजाने के लिए बुलाया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSun, 17 Aug 2025 05:15 PM
उन्हें ताली बजवाने ले गए थे; सिसोदिया ने PM मोदी को किससे माफी मांगने के लिए कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली को रविवार के दिन दो बड़े तोहफे दिए हैं। एक तो जाम से मुक्ति के लिए बनाए गए अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी UER-II और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन। इसके बाद राजनीति भी अपना खेल खेल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बात पर सवाल उठाया है। उन्होंने ऐतराज जताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में टीचरों को ताली बजाने के लिए बुलाया गया था। सिसोदिया ने कहा कि यह शिक्षकों के पेशे का अपमान है।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक नई सड़क का उद्घाटन किया, लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार ने सभी सरकारी शिक्षकों को फीता काटने के समारोह में ताली बजाने के लिए बुलाया। हम सभी जानते हैं कि भाजपा का शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है और वे सभी को अशिक्षित रखना चाहते हैं। यह शिक्षकों के पेशे का अपमान है और भाजपा को शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए। आप (AAP) के कार्यकाल के दौरान, शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड और कैम्ब्रिज भेजा गया था, लेकिन अब उन्हें ऐसे उद्घाटन समारोहों में ताली बजाने के लिए बुलाया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी इस बात पर विकासपुरी विधानसभा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सफाई कर्मचारियों को रैली में ले जाया गया है। किसी भी कर्मचारी को जबरदस्ती राजनीति का हिस्सा बनाना कानूनन अपराध है। हर्ष विहार का वीडियो शेयर कर आतिशी ने फिर लिखा कि भाजपा ने सिर्फ सफाई कर्मचारियों का अपमान ही नहीं किया,बल्कि दिल्ली की जनता को भी धोखा दिया है। जिन सरकारी सफाई कर्मचारियों का काम जनता की सेवा करना है, उन्हें अब BJP अपनी रैलियों में ले जा रही है और वो भी रविवार को छुट्टी वाले दिन।