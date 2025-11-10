Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsManipuri woman found dead inside bathroom in Mahipalpur Delhi home
बाथरूम में नहाने गई और फिर बाहर नहीं आई; दिल्ली के महिपालपुर में मिली मणिपुरी महिला की लाश

बाथरूम में नहाने गई और फिर बाहर नहीं आई; दिल्ली के महिपालपुर में मिली मणिपुरी महिला की लाश

संक्षेप: दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक घर के बाथरूम में 23 वर्षीय युवती का लाश मिलने का मिलने का मामला सामने आया है। मृतका मणिपुर की रहने वाली थी। उसके साथ में पानी गर्म करने की रॉड थी, जिसे देखकर करंट लगने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है।  

Mon, 10 Nov 2025 12:33 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राजन शर्मा
दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक घर के बाथरूम में 23 वर्षीय युवती का लाश मिलने का मिलने का मामला सामने आया है। मृतका मूलरूप से मणिपुर की रहने वाली थी। उसके साथ में पानी गर्म करने की इलेक्ट्रिक रॉड थी, जिसे देखकर करंट लगने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, रविवार रात 8:19 बजे थाना वीके साउथ में महिपालपुर के एक घर में अंदर से बंद कमरे के अंदर एक महिला मृत पाए जाने की पीसीआर कॉल आई थी।

कॉल मिलने पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और देखा कि एक महिला बाथरूम में मृत पड़ी हुई थी। महिला के हाथ में एक इलेक्ट्रिक रॉड थी। पड़ोसियों से शुरुआती पूछताछ में पता चला हि मृतका मणिपुर की रहने वाली थी। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि मृतका नहाने के लिए बाथरूम गई थी और पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल कर रही थी। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आई तो उसकी दोस्त जो उसी बिल्डिंग में रहती है, उसे देखने गई और पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद उसने इस बारे में पीसीआर कॉल कर इसकी सूचना दी।

पुलिस द्वारा क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया और क्राइम सीन का मुआयना किया गया। शव को बाद में पोस्टमॉर्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया। प्रथमदृष्टया, पूछताछ से यह करंट से मौत का मामला लग रहा है और अब तक कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है।

