मानेसर नगर निगम की मेयर ने थामा भाजपा का दामन, 9 पार्षदों के साथ ली पार्टी की सदस्यता
इस बड़े सियासी फेरबदल से नगर निगम सदन में भाजपा पूरी तरह से मजबूत स्थिति में आ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के एक ही पार्टी में आ जाने से अब सदन में टकराव की स्थिति समाप्त होगी।
गुरुग्राम में मानेसर नगर निगम की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। मानेसर की निर्दलीय मेयर इंद्रजीत कौर यादव ने अपने नौ समर्थक निर्दलीय पार्षदों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया है। रेवाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री व गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने मेयर व उनकी टीम को पार्टी का पटका पहनाकर विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता दिलवाई।
मेयर और पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से नगर निगम में पिछले एक साल से चल रही राजनीतिक गुटबाजी अब खत्म होने की पूरी उम्मीद है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एक साल से निर्दलीय मेयर और भाजपा समर्थित सीनियर डिप्टी मेयर के बीच विकास कार्यों की फाइलों और सदन की बैठकों को लेकर लगातार तनातनी का माहौल बना हुआ था। इस आपसी टकराव के कारण शहर के कई महत्वपूर्ण विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे।
मार्च 2025 में हुए नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने 10 में से 9 नगर निगम पर जीत दर्ज की थी। इकलौता मानेसर ही ऐसा निगम था, जहां निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. इंद्रजीत ने भाजपा के सुंदर लाल यादव को 2 हजार 293 वोटों से हराकर भाजपा को तगड़ा झटका दिया था। डॉ. इंद्रजीत के भाजपा में आने के बाद अब राज्य की सभी 10 नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा हो गया है।
राव इंद्रजीत और प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पहनाया पटका
मेयर इंद्रजीत कौर यादव को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का करीबी माना जाता है। चुनाव के समय डॉ. इंद्रजीत ने भाजपा से मेयर का टिकट मांगा था, मगर पार्टी ने उनकी जगह सुंदर लाल यादव को टिकट दे दिया था। जिसके बाद इंद्रजीत यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। मेयर बनने के बाद भी उन्होंने भाजपा में आने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर ने उनका विरोध कर दिया था। वहीं अब राव इंद्रजीत ने ही प्रदेशाध्यक्ष की उपस्थिति में रेवाड़ी में भाजपा में उनकी एंट्री कराई।
विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी
इस बड़े सियासी फेरबदल से नगर निगम सदन में भाजपा पूरी तरह से मजबूत स्थिति में आ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के एक ही पार्टी में आ जाने से अब सदन में टकराव की स्थिति समाप्त होगी। इससे मानेसर क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों में तेजी आएगी और शहर की जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
रिपोर्ट- कृष्ण कुमार
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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