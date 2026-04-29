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मानेसर नगर निगम की मेयर ने थामा भाजपा का दामन, 9 पार्षदों के साथ ली पार्टी की सदस्यता

Apr 29, 2026 06:56 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, मानेसर, हरियाणा
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इस बड़े सियासी फेरबदल से नगर निगम सदन में भाजपा पूरी तरह से मजबूत स्थिति में आ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के एक ही पार्टी में आ जाने से अब सदन में टकराव की स्थिति समाप्त होगी।

मानेसर नगर निगम की मेयर ने थामा भाजपा का दामन, 9 पार्षदों के साथ ली पार्टी की सदस्यता

गुरुग्राम में मानेसर नगर निगम की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। मानेसर की निर्दलीय मेयर इंद्रजीत कौर यादव ने अपने नौ समर्थक निर्दलीय पार्षदों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया है। रेवाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री व गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने मेयर व उनकी टीम को पार्टी का पटका पहनाकर विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता दिलवाई।

मेयर और पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से नगर निगम में पिछले एक साल से चल रही राजनीतिक गुटबाजी अब खत्म होने की पूरी उम्मीद है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एक साल से निर्दलीय मेयर और भाजपा समर्थित सीनियर डिप्टी मेयर के बीच विकास कार्यों की फाइलों और सदन की बैठकों को लेकर लगातार तनातनी का माहौल बना हुआ था। इस आपसी टकराव के कारण शहर के कई महत्वपूर्ण विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे।

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मानेसर नगर निगम की मेयर ने थामा भाजपा का दामन, 9 पार्षदों के साथ ली सदस्यता

मार्च 2025 में हुए नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने 10 में से 9 नगर निगम पर जीत दर्ज की थी। इकलौता मानेसर ही ऐसा निगम था, जहां निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. इंद्रजीत ने भाजपा के सुंदर लाल यादव को 2 हजार 293 वोटों से हराकर भाजपा को तगड़ा झटका दिया था। डॉ. इंद्रजीत के भाजपा में आने के बाद अब राज्य की सभी 10 नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा हो गया है।

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राव इंद्रजीत और प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पहनाया पटका

मेयर इंद्रजीत कौर यादव को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का करीबी माना जाता है। चुनाव के समय डॉ. इंद्रजीत ने भाजपा से मेयर का टिकट मांगा था, मगर पार्टी ने उनकी जगह सुंदर लाल यादव को टिकट दे दिया था। जिसके बाद इंद्रजीत यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। मेयर बनने के बाद भी उन्होंने भाजपा में आने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर ने उनका विरोध कर दिया था। वहीं अब राव इंद्रजीत ने ही प्रदेशाध्यक्ष की उपस्थिति में रेवाड़ी में भाजपा में उनकी एंट्री कराई।

विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी

इस बड़े सियासी फेरबदल से नगर निगम सदन में भाजपा पूरी तरह से मजबूत स्थिति में आ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के एक ही पार्टी में आ जाने से अब सदन में टकराव की स्थिति समाप्त होगी। इससे मानेसर क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों में तेजी आएगी और शहर की जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

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रिपोर्ट- कृष्ण कुमार

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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