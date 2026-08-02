मानेसर के उद्योगों के लिए अभिशाप बना खेड़की दौला टोल का जाम, हर साल 350 करोड़ का नुकसान

Gurugram News : गुरुग्राम के खेड़की दौला में लगने वाला जाम से मानेसर के उद्योगों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। इसके चलते इन उद्योगों को हर साल 350 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है।

गुरुग्राम में खेड़कीदौला टोल पर जाम से मानेसर के उद्योगों को हर साल 350 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में उद्योगों के नुकसान के बारे में जानकारी दी है।

एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश गुप्ता बताया कि खेड़कीदौला टोल प्लाजा से रोजाना लगभग 80 हजार वाहन गुजरते हैं। पीक आवर्स में 15 से 20 मिनट तक इंतजार यहां आम बात है। इसमें 25 हजार व्यवसायिक वाहन उद्योगों से जुड़े होते हैं। प्रति वाहन समय, फ्यूल और ऑपरेशन कॉस्ट का औसत नुकसान 250 से 400 रुपये बैठता है। केवल व्यावसायिक यातायात को प्रतिदिन करीब 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक का नुकसान होता है। सालाना यह आंकड़ा लगभग 350 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसमें अप्रत्यक्ष नुकसान जैसे उत्पादन में देरी, आपूर्ति देरी का जुर्माना और बिजनेस अवसरों का नुकसान शामिल नहीं है। उद्योग जगत इसे सिर्फ टोल नहीं, बल्कि उद्योग विकास की राह में बैरियर मानता है।

मानेसर क्षेत्र में 3500 उद्योग आईएमटी मानेसर देश का सबसे बड़ा में ऑटोमोबाइल हब है। इस क्षेत्र में 3500 उद्योग संचालित होते हैं। इसमें ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सेक्टर की कई बड़ी भारतीय और विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें से अधिकांश जस्ट-इन-टाइम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर निर्भर हैं, जहां कुछ मिनट की देरी भी पूरी प्रोडक्शन लाइन को प्रभावित करती है। उद्यमियों का कहना है कि टोल पर लगने वाला जाम कच्चे माल की सप्लाई और तैयार उत्पाद की डिस्पैच दोनों को प्रभावित करता है।

समय सीमा समाप्त होने पर भी वसूली जारी दिल्ली-जयपुर हाईवे पर खेड़कीदौला टोल प्लाजा की समय सीमा समाप्त होने के कई साल बाद भी टोल वसूला जा रहा है। लोगों की शिकायत पर संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भी खेड़कीदौला टोल का दौरा किया। वह भी यह जानकर हैरान रह गए कि टोल प्लाजा की समय सीमा 2018 में ही समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद टोल वसूली की जा रही है।