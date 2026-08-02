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मानेसर के उद्योगों के लिए अभिशाप बना खेड़की दौला टोल का जाम, हर साल 350 करोड़ का नुकसान

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Gurugram News : गुरुग्राम के खेड़की दौला में लगने वाला जाम से मानेसर के उद्योगों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। इसके चलते इन उद्योगों को हर साल 350 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है।

toll plaza symbolic image
टोल प्लाजा

गुरुग्राम में खेड़कीदौला टोल पर जाम से मानेसर के उद्योगों को हर साल 350 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में उद्योगों के नुकसान के बारे में जानकारी दी है।

एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश गुप्ता बताया कि खेड़कीदौला टोल प्लाजा से रोजाना लगभग 80 हजार वाहन गुजरते हैं। पीक आवर्स में 15 से 20 मिनट तक इंतजार यहां आम बात है। इसमें 25 हजार व्यवसायिक वाहन उद्योगों से जुड़े होते हैं। प्रति वाहन समय, फ्यूल और ऑपरेशन कॉस्ट का औसत नुकसान 250 से 400 रुपये बैठता है। केवल व्यावसायिक यातायात को प्रतिदिन करीब 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक का नुकसान होता है। सालाना यह आंकड़ा लगभग 350 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसमें अप्रत्यक्ष नुकसान जैसे उत्पादन में देरी, आपूर्ति देरी का जुर्माना और बिजनेस अवसरों का नुकसान शामिल नहीं है। उद्योग जगत इसे सिर्फ टोल नहीं, बल्कि उद्योग विकास की राह में बैरियर मानता है।

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मानेसर क्षेत्र में 3500 उद्योग

आईएमटी मानेसर देश का सबसे बड़ा में ऑटोमोबाइल हब है। इस क्षेत्र में 3500 उद्योग संचालित होते हैं। इसमें ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सेक्टर की कई बड़ी भारतीय और विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें से अधिकांश जस्ट-इन-टाइम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर निर्भर हैं, जहां कुछ मिनट की देरी भी पूरी प्रोडक्शन लाइन को प्रभावित करती है। उद्यमियों का कहना है कि टोल पर लगने वाला जाम कच्चे माल की सप्लाई और तैयार उत्पाद की डिस्पैच दोनों को प्रभावित करता है।

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समय सीमा समाप्त होने पर भी वसूली जारी

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर खेड़कीदौला टोल प्लाजा की समय सीमा समाप्त होने के कई साल बाद भी टोल वसूला जा रहा है। लोगों की शिकायत पर संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भी खेड़कीदौला टोल का दौरा किया। वह भी यह जानकर हैरान रह गए कि टोल प्लाजा की समय सीमा 2018 में ही समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद टोल वसूली की जा रही है।

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टोल हटाने की लंबे समय से मांग की जा रही

उद्यमी विनोद अग्रवाल ने कहा कि विभिन्न औद्योगिक संगठनों और उद्यमियों की ओर से टोल हटाने की लंबे समय से मांग जारी है। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक के समक्ष इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। अभी तक आश्वासन के अलावा और कुछ इन्हें नहीं मिला है। उद्यमियों का कहना है कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, जबकि यह टोल प्लाजा इस राह में सबसे बड़ी बांधा है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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