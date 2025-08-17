Manesar Gurugram illegal colonies drone survey will be done to regularize मानेसर में अवैध कॉलोनियां पक्की करने की दिशा में बड़ा कदम, ड्रोन सर्वे कराएगा नगर निगम, Ncr Hindi News - Hindustan
मानेसर में अवैध कॉलोनियां पक्की करने की दिशा में बड़ा कदम, ड्रोन सर्वे कराएगा नगर निगम

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 01:14 PM
गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इन कॉलोनियों की सटीक पहचान और सीमांकन के लिए निगम ने एक विस्तृत योजना तैयार की है, जिसके तहत ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य अवैध कॉलोनियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और उनकी वैधता की प्रक्रिया को गति देना है।

निगम के अधिकारियों के अनुसार इस ड्रोन सर्वे के माध्यम से मानेसर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी अवैध और वैध कॉलोनियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। कॉलोनियों की वास्तविक सीमाओं की डिजिटल मार्किंग की जाएगी। पूरे क्षेत्र का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक कॉलोनी में मौजूद प्लॉट की संख्या, उनकी स्थिति और निर्माण के प्रकार का पता लगाया जाएगा और सड़कों, गलियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया जाएगा। यह प्रक्रिया हरियाणा सरकार की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। पिछले साल भी एक सर्वे में 37 अवैध कॉलोनियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया था, जिन्हें अब इस प्रक्रिया के माध्यम से वैधता प्रदान की जाएगी।

इस कारण जरूरी है सर्वे : लंबे समय से मानेसर निगम क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या बनी हुई है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इस ड्रोन सर्वे से प्राप्त सटीक डेटा सरकार को इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। इससे सरकार को यह तय करने में मदद मिलेगी कि कौन सी कॉलोनियां वैधता के मानदंडों को पूरा करती हैं। निगम का मानना है कि इस वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से सर्वे कराने से पूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी।

अधिकारियों का मानना है कि ड्रोन के इस्तेमाल से यह काम अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से हो पाएगा। यह सर्वे उन हजारों निवासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, जो लंबे समय से अपनी कॉलोनियों को वैध कराने का इंतजार कर रहे हैं। इससे लोगों को जल्द ही मूलभूत सुविधाएं जैसे सीवर, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्क जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। अभी तक मानेसर निगम में तीन ही अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है।

निजी एजेंसी को सौंपा जाएगा कार्य

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निर्देश पर निगम की तरफ से अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए यह सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे का काम निगम की तरफ से निजी एजेंसी को सौंपा जाएगा। निगम द्वारा नौ लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार करके इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम अधिकारियों का दावा है कि अगले माह तक निजी एजेंसी द्वारा निगम क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों का ड्रोन सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा।

हजारों परिवारों को राहत मिलेगी

मानेसर नगर निगम का यह कदम न केवल इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत लाएगा, बल्कि नगर निगम को भी इन क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू करने और आवश्यक सुविधाएं जैसे पानी, सीवर और सड़कें उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इस सर्वे के बाद, प्राप्त जानकारी को सरकार के पास अधिसूचना के लिए भेजा जाएगा, जिससे इन कॉलोनियों को कानूनी मान्यता मिल सकेगी। इस वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से सर्वे कराने से पूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी।