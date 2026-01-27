Hindustan Hindi News
Manesar 5 new shramik canteen will start in these sectors food rates 10 to 15 rupees for workers
मानेसर में खुलेंगी 5 नई श्रमिक कैंटीन, चाय के खर्च में मिलेगा षौष्टिक खाना; यह होंगी लोकेशन

संक्षेप:

Jan 27, 2026 06:20 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम और मानेसर में नौकरी करने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने गुरुग्राम के मानेसर में पांच और श्रमिक कैंटीन शुरू करने की योजना तैयार की है। इसमें मानेसर सेक्टर-4, 5 और सेक्टर-8 में कैंटीन शुरू करने के जमीन चिंहित कर ली गई। कैंटीनों में केवल 10-15 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले समय में 20 नई कैंटीनें भी शुरू की जाएगी।

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध होगा भोजन

एचएसआईआईडीसी के अनुसार मानेसर में दो लाख से अधिक श्रमिकों को कम दर पर भोजन उपलब्ध कराना है। कैंटीनों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक भोजन उपलब्ध होगा। भविष्य में 20 नई कैंटीन शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। यह पहल हरियाणा सरकार द्वारा मजदूरों को रियायती दर पर खाना देने के लिए की गई है।

shramik canteen

कैंटीन के लिए जमीन तलाश ली गई : एचएसआईआईडीसी के एजीएम आरके जिंदल का कहना है कि श्रमिक कैंटीन के लिए जमीन तलाश ली गई हैं, जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

मानेसर में लाखों की संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं। श्रमिक निजी कंपनियों में कार्य करते हैं। जिन्हें खाने के लिए बाहर रेहड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। कैंटीन बनने से श्रमिकों को बेहतर गुणवत्ता और सस्ता खाना मिल सकेगा। इन कैंटीनों का शुभारंभ औद्योगिक कार्यबल के लिए समावेशी विकास और जीवन स्तर में सुधार के अपने मिशन को और मजबूत करता है।

कैंटीन शुरू करने में सीएसआर सहयोग

एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों ने कहा कि इन कैंटीनों का निर्माण उद्योग भागीदारों और प्रमुख औद्योगिक संघों के सीएसआर सहयोग से किया जाएगा। इन कैंटीनों का संचालन स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा किया जाएगा, जिससे न केवल कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

पौष्टिक और स्वच्छ थाली परोसी जाएगी

श्रमिक किसान कैंटीन योजना के तहत श्रमिकों को 10 रुपये में पौष्टिक और स्वच्छ थाली परोसी जाएगी, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में पौष्टिक भोजन आसानी से और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेगा। अपने सभी क्षेत्रों में श्रमिक-केंद्रित बुनियादी ढांचे को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

