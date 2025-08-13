मैं चाहती हूं कि; आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी की CJI से एक अपील

पूर्व बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने एएनआई से बातचीत में कहा कि कोई भी जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के पक्ष में नहीं है। लोग मानते हैं कि अगर जानवरों को हटा दिया जाए, तो उनके बच्चों को कुत्ते नहीं काटेंगे। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन जानवर चले नहीं जाएंगे।

दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चल रही बहस के बीच, पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने इस बार देश के चीफ जस्टिस को आवारा कुत्तों वाले फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। मेनका गांधी ने कहा कि सीजेआई देखें कि सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम चाहते हैं कि इंसान, कुत्ते यहां तक कि हर जानवर शांति से रहे।

पूर्व बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने एएनआई से बातचीत में कहा कि कोई भी जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के पक्ष में नहीं है। लोग मानते हैं कि अगर जानवरों को हटा दिया जाए, तो उनके बच्चों को कुत्ते नहीं काटेंगे। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन जानवर चले नहीं जाएंगे। अगर हम दिल्ली से 3 लाख जानवरों को हटाते हैं, तो एक हफ्ते में गाजियाबाद और फरीदाबाद से 3 लाख और आ जाएंगे। अगर उन अतिरिक्त 3 लाख को भी हटा दिया जाए, तो और आ जाएंगे क्योंकि दिल्ली में खाने की कोई कमी नहीं है।