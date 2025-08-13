मैं चाहती हूं कि; आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी की CJI से एक अपील
दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चल रही बहस के बीच, पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने इस बार देश के चीफ जस्टिस को आवारा कुत्तों वाले फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। मेनका गांधी ने कहा कि सीजेआई देखें कि सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम चाहते हैं कि इंसान, कुत्ते यहां तक कि हर जानवर शांति से रहे।
पूर्व बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने एएनआई से बातचीत में कहा कि कोई भी जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के पक्ष में नहीं है। लोग मानते हैं कि अगर जानवरों को हटा दिया जाए, तो उनके बच्चों को कुत्ते नहीं काटेंगे। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन जानवर चले नहीं जाएंगे। अगर हम दिल्ली से 3 लाख जानवरों को हटाते हैं, तो एक हफ्ते में गाजियाबाद और फरीदाबाद से 3 लाख और आ जाएंगे। अगर उन अतिरिक्त 3 लाख को भी हटा दिया जाए, तो और आ जाएंगे क्योंकि दिल्ली में खाने की कोई कमी नहीं है।
मेनका गांधी ने आगे कहा कि दिल्ली में 50,000 से ज्यादा अवैध चिकन सेंटर हैं। मांस की दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं। इसलिए, इसके लिए भी कानून लागू होना चाहिए। नहीं तो यह कभी खत्म नहीं होगा। मैं चाहूंगी कि CJI इस पर प्यार से दोबारा विचार करें और देखें कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है। हम भी कम कुत्ते चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई काटे नहीं और हम चाहते हैं कि इंसान और कुत्ते व हर जानवर शांति से रहें। इससे पहले मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खिलाफत में कई बातें कही थीं। उन्होंने इतने सारे कुत्तों के लिए शेल्टर होम और व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाया था।