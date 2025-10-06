maneka gandhi blaimed mcd for jln stadium stray dogs attack on two foreign coaches said they should be jailed JLN स्टेडियम में हुए डॉग अटैक का दोषी कौन? मेनका गांधी ने कहा- इन्हें जेल हो, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsmaneka gandhi blaimed mcd for jln stadium stray dogs attack on two foreign coaches said they should be jailed

Utkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआईMon, 6 Oct 2025 02:14 PM
दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में दो विदेशी कोचों को आवारा कुत्तो के काटने वाली घटना पर मेनका गांधी ने एमसीडी को इसके लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट न कहा कि एमसीडी के लोगों को जेल होनी चाहिए क्योंकि वे ही इस घटना के असल जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की अवमानना कर रहे हैं।

मेनका गांधी ने कहा कि दिल्ली में समस्या यह है कि पिछले 25 सालों से MCD इस कार्यक्रम को गलत तरीके से कर रही है। अभी भी वे कोर्ट की अवमानना (contempt of court) कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वे अमीर कॉलोनियों से कुत्तों को उठाकर JLN स्टेडियम, पार्क और गरीबों के रहने वाले इलाकों में छोड़ रहे हैं। MCD के लोगों को जेल होनी चाहिए,MCD को खींचना चाहिए,वही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं।

जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम के वॉर्म-अप ट्रैक पर आवारा कुत्तों ने दो विदेशी कोचों पर हमला कर उन्हें काट लिया था। पशु अधिकार कार्यकर्ता और 'पीपल फॉर एनिमल्स इंडिया' की ट्रस्टी गौरी मौलेखी ने भी दिल्ली नगर निगम (MCD) की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने MCD पर शहर के आवारा कुत्तों की आबादी को संभालने में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

केन्या के स्प्रिंट कोच डेनिस मवान्जो ने कहा कि उनके पैर में दर्द है और थोड़ा सिरदर्द भी है। कोच मीको ओकुमात्सु (जापान) और कोच डेनिस मारागिया (केन्या) को प्रशिक्षण की देखरेख के दौरान कुत्ते ने काट लिया था। उन्हें तुरंत एथलीट मेडिकल रूम में ऑन-स्पॉट चिकित्सा सहायता दी गई। इसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया,जहां उनका उचित इलाज हुआ और फिर उन्हें उनके होटलों में पहुंचा दिया गया। घटना के बाद, डेनिस ने ANI को बताया कि वह अपनी टीम के एथलीट के साथ थे जब उन्हें लगा कि कोई चीज उनके पैर को छू रही है।

डेनिस ने कहा,"मेरे पैर में दर्द है और थोड़ा सिरदर्द भी है। मैं सुबह से पानी पी रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि यह डिहाइड्रेशन है, लेकिन फिर भी सिरदर्द है। मैं वॉर्म-अप के लिए अपनी एथलीट के साथ था। जब मैंने उसे जाने के लिए ताली बजाई,तो मुझे लगा कि कोई चीज मेरे पैर को छू रही है। मुझे लगा कि यह मेरा फिजियोथेरेपिस्ट है। जब मैं मुड़ा तो मैंने एक कुत्ता देखा और वह पहले से ही मुझे काट रहा था।

आयोजकों के अनुसार, 21 अगस्त को MCD से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को आवारा कुत्तों से सुरक्षित करने के लिए औपचारिक अनुरोध किया गया था। MCD ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चैंपियनशिप शुरू होने से काफी पहले परिसर को साफ कर दिया था, और लगातार निगरानी और तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पहले दिन से ही स्टेडियम में कुत्ते पकड़ने वाले वाहन तैनात किए गए हैं।