Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

'जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था'; दिल्ली में पत्नी और तीन मासूम बेटियों का हत्यारा पति गिरफ्तार

Mar 01, 2026 10:05 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के समयपुर बादली में पत्नी और तीन बेटियों को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे शनिवार को राजस्थान के किशनगढ़ से गिरफ्तार किया है।

'जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था'; दिल्ली में पत्नी और तीन मासूम बेटियों का हत्यारा पति गिरफ्तार

दिल्ली के समयपुर बादली में पत्नी और तीन बेटियों को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे शनिवार को राजस्थान के किशनगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 30 साल के मुनचुन केवट के रूप में हुई है, जो आजादपुर मंडी में सब्जी बेचता था। इस दर्दनाक घटना का खुलासा बुधवार को हुआ, जब एक किराए के मकान में उसकी पत्नी अनीता और तीन, चार और पांच साल की उनकी तीन बेटियों के शव गला रेता हुआ पाए गए। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसे पुलिस की टीम ने शनिवार को धर दबोचा।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने हत्या के पीछे की जो वजह बताई, वह बेहद चौंकाने वाली है। आरोपी मुनचुन ने पुलिस को बताया कि वह पिछले काफी समय से भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके कारण घर में अक्सर पैसों को लेकर झगड़ा होता रहता था।

'बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था'

इसी तनाव और झगड़ों से तंग आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं, अपनी तीन मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतारने के पीछे उसने दलील दी कि वह उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था और न ही उन्हें पालना चाहता था। बाहरी-उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली को 11 साल खून के आंसू रुलाने वाले खुद कर रहे रोने की एक्टिंग: कपिल मिश्रा
ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस को मिली 'तेजस' की ताकत, सड़कों पर उतरे AI वाले ‘योद्धा’
ये भी पढ़ें:दिल्ली में इंस्टाग्राम से फंसाकर लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़, सरगना समेत 7 दबोचे

इससे पहले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया था कि पत्नी और तीनों बेटियों के गले धारदार हथियार से काटे गए थे। परिवार मूल रूप से बिहार के पटना जिले का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आपराधिक एवं फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य एकत्र किए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

अधिकारी ने बताया, आरोपी का पता लगाने के लिए हमारी टीमें दिन-रात काम कर रही थीं। आखिरकार, टीम को केवट के ठिकाने के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। राजस्थान के किशनगढ़ में उसका पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार करने के लिए तुरंत एक टीम भेजी गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। केवट को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है।

वार्ता से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।