मंडोली जेल के बाहर युवक को मारी गोली, दोस्त से मिलकर लौट रहा था
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मंडोली जेल के बाहर बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। घायल युवक की पहचान 24 साल के सोमवीर के रूप में हुई है। वह अपने किसी दोस्त से जेल में मिलकर वापस लौट रहा था। तीन राउंड गोलीबारी में एक गोली उसकी कमर में लगी। पीड़ित को तत्काल जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है।
पुलिस ने सोमवार देर शाम घायल का बयान लेकर हत्या के प्रयास का नामजद मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में सोमवीर के खिलाफ पूर्वी दिल्ली में कई आपराधिक मामले दर्ज मिले हैं। रंजिश के चलते हमले की आशंका जताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, सोमवीर परिवार के साथ कल्याणपुरी इलाके में रहता है। सोमवार सुबह वह अपने किसी साथी से मिलने के लिए दोस्त रविंदर के साथ मंडोली जेल आया था। मिलने के बाद वह दोस्त के साथ बाइक से वापस लौट रहा था। इस बीच दोनों जेल के गेट संख्या तीन के पास पहुंचे।
इस बीच पीछे से आए बदमाश ने सोमवीर पर गोली चला दी। एक गोली कमर में लगते ही सोमवीर वहीं गिर गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी टीम समेत मौके पर पहुंचे। बाद में पीड़ित का बयान लिया गया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत की है। उसके आधार पर नंद नगरी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर जा रही है।