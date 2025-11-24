Hindustan Hindi News
man was shot outside Mandoli jail while returning from a meeting with a friend
मंडोली जेल के बाहर युवक को मारी गोली, दोस्त से मिलकर लौट रहा था

संक्षेप:

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मंडोली जेल के बाहर बदमाशों ने बाइक सवार युवक 24 साल के युवक को गोली मार दी। वह अपने किसी दोस्त से जेल में मिलकर वापस लौट रहा था। तीन राउंड गोलीबारी में एक गोली उसकी कमर में लगी। अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है।

Mon, 24 Nov 2025 11:16 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मंडोली जेल के बाहर बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। घायल युवक की पहचान 24 साल के सोमवीर के रूप में हुई है। वह अपने किसी दोस्त से जेल में मिलकर वापस लौट रहा था। तीन राउंड गोलीबारी में एक गोली उसकी कमर में लगी। पीड़ित को तत्काल जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है।

पुलिस ने सोमवार देर शाम घायल का बयान लेकर हत्या के प्रयास का नामजद मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में सोमवीर के खिलाफ पूर्वी दिल्ली में कई आपराधिक मामले दर्ज मिले हैं। रंजिश के चलते हमले की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, सोमवीर परिवार के साथ कल्याणपुरी इलाके में रहता है। सोमवार सुबह वह अपने किसी साथी से मिलने के लिए दोस्त रविंदर के साथ मंडोली जेल आया था। मिलने के बाद वह दोस्त के साथ बाइक से वापस लौट रहा था। इस बीच दोनों जेल के गेट संख्या तीन के पास पहुंचे।

इस बीच पीछे से आए बदमाश ने सोमवीर पर गोली चला दी। एक गोली कमर में लगते ही सोमवीर वहीं गिर गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी टीम समेत मौके पर पहुंचे। बाद में पीड़ित का बयान लिया गया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत की है। उसके आधार पर नंद नगरी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर जा रही है।

Subodh Kumar Mishra

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
