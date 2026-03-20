सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, गोलीबारी में एक की मौत, हरियाणा के गांव में भारी तनाव; पुलिस तैनात
एक तरफ जहां सोशल मीडिया के कई फायदे हैं तो दूसरी तरफ कई सारे नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर हरियाणा के एक गांव में भारी बवाल मच गया। इस दौरान हुए विवाद में एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे गांव में भारी तनाव पैदा हो गया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
एक तरफ जहां सोशल मीडिया के कई फायदे हैं तो दूसरी तरफ कई सारे नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर हरियाणा के एक गांव में भारी बवाल मच गया। इस दौरान हुए विवाद में एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे गांव में भारी तनाव पैदा हो गया। स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
नूंह के एक गांव में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गुरुवार को विवाद हिंसक हो गया। झगड़े के दौरान 55 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और पुलिस तैनात की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, पूरे मामले की शुरुआत बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी से हुई थी। यह कहासुनी सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर थी। धीरे-धीरे यह विवाद बढ़ता गया और गांव के अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए।
शाम करीब चार बजे खुर्शीद नामक व्यक्ति ने इस पोस्ट पर आपत्ति जताई। इसी दौरान गांव के जावेद और फरीद के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। लोगों का कहना है कि बहस कुछ ही देर में झगड़े में बदल गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि इसी दौरान आरोपियों ने अवैध हथियार से फायरिंग कर दी। गोली लगने से खुर्शीद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें संभालने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
घटना के बाद गांव में हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अल आफिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।