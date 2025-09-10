7 राज्य, 20k किमी का सफर और 13 साल की तलाश, दिल्ली पुलिस ने 1 लाख के इनामी अपराधी को दबोचा

गिरफ्तारी के बाद आरोपी ललन कुमार ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि साल 2012 में फरार होने के बाद से वह पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों में अलग-अलग पहचानों के साथ रह रहा था।

दिल्ली पुलिस को हाल ही में उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उसने 1 लाख रुपए के इनामी ऐसे अपराधी को पकड़ लिया, जो पिछले 13 साल से फरार चल रहा था। पुलिस को यह सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए उसने लगातार 13 सालों तक कड़ी मेहनत की और अपराधी के संभावित ठिकानों पर सतत निगरानी भी रखी। इतने सालों के दौरान पुलिस ने 7 अलग-अलग राज्यों की खाक छानते हुए करीब 20 हजार किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया। पुलिस ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था और उसकी गिरफ्तारी बिहार के मधेपुरा से हुई। जिसके बाद उसे वहां की अदालत में पेश करते हुए ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम ललन कुमार उर्फ ललनवा है, जिसकी उम्र 33 साल है। वह बिहार के मधेपुरा का रहने वाला है और साल 2012 में उसने दिल्ली में एक ट्रक चालक और क्लीनर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद वह फरार हो गया था और तब से ही पुलिस को उसकी तलाश थी।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्व) हेमंत तिवारी ने इस बारे में बताते हुए कहा, 'ललन कुमार की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दिसंबर 2012 में दिल्ली की एक अदालत ने उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। उसकी गिरफ्तारी 4 सितंबर को मधेपुरा के शंकरपुर इलाके से हुई। जिसके बाद उसे बिहार की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया।

डीसीपी ने बताया कि '31 जुलाई, 2012 को पुलिस को इस मामले की जानकारी उस वक्त मिली, जब एक कारोबारी राम गुप्ता ने अपने ट्रक, उसके चालक शमीम और सहायक शेरा के लापता होने की शिकायत शहर के पुल प्रह्लादपुर थाने में दर्ज कराई। जांच के दौरान, शमीम का शव हरियाणा के पलवल से और शेरा का शव उत्तर प्रदेश के मथुरा से बरामद हुआ। जबकि गायब हुआ ट्रक बाद में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिला।'

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 'घटना के तुरंत बाद सुनील और शत्रुघ्न नाम के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला कि उन्होंने ललन कुमार के साथ मिलकर ट्रक लूटने की योजना बनाई थी। विरोध करने पर चालक और हेल्पर की हत्या कर दी गई।' हालांकि, ललन तब भागने में कामयाब रहा था और तब से फरार था।

तिवारी ने दावा किया, 'इस अपराध के बाद से ही शाहीन बाग पुलिस स्टेशन की एक टीम आरोपी के पीछे लगी हुई थी। हमारे अधिकारियों ने फरार शख्स की तलाश में दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड में 20,000 किलोमीटर से ज्यादा इलाके की यात्रा की। तलाशी अभियान के दौरान 500 से ज़्यादा कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया और लगभग 1,000 लोगों से पूछताछ की गई।'

उन्होंने कहा कि आरोपी को ढूंढने के लिए टीम ने कई राज्यों में सूत्र जुटाए, ललन कुमार के रिश्तेदारों और सहयोगियों पर नजर रखी और हर संभव सुराग की जांच की। उसके पैतृक निवास मधेपुरा में लगातार निगरानी के बाद आखिरकार वहां उसकी मौजूदगी की जानकारी मिली। इसके बाद 4 सितंबर को शंकरपुर में छापा मारा गया और आरोपी को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान आरोपी ललन कुमार ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि साल 2012 में फरार होने के बाद से वह पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों में अलग-अलग पहचानों के साथ रह रहा था।