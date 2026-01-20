Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsman urinated at delhi metro station sparking outrage video went viral
दिल्ली मेट्रो स्टेशन में शख्स ने की पेशाब, भड़के लोग; वायरल हुआ VIDEO

दिल्ली मेट्रो स्टेशन में शख्स ने की पेशाब, भड़के लोग; वायरल हुआ VIDEO

संक्षेप:

दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स के पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। लोगों ने इस कृत्य को शर्मनाक बताया है।

Jan 20, 2026 12:11 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स के पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी की कमी पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे शर्मनाक बताते हुए भविष्य में ऐसी हरकतों को रोकने के लिए जुर्माना लगाने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यात्रियों से परिसर को साफ रखने की अपील की है।

दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इस घटना के बाद लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर खराब व्यवहार और साफ-सफाई की कमी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों से मेट्रो परिसर को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की है।

डीएमआरसी ने अपने सभी यात्रियों से मेट्रो परिसर को साफ-सुथरा रखने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी आपत्तिजनक गतिविधि करते हुए देखे तो इसकी जानकारी तुरंत मेट्रो अधिकारियों को देनी चाहिए।

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस हरकत की कड़ी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक और विचलित करने वाला बताया है। इसके साथ ही लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर बुनियादी नागरिक जिम्मेदारी और नैतिकता की कमी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

खबर अपडेट हो रही है।

