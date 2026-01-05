जिम पर कब्जा कर लिया, घर में घुसकर मालिक को पीटा और पत्नी से छेड़छाड़ की; बेटे को भी नंगा करके मारा
दिल्ली में गुंडागर्दी करने का एक मामला सामने आया है। केयरटेकर के रूप में काम करने वाले आदमी ने धोखे से जिम पर कब्जा कर लिया। विरोध करनेजिम मालिक को पीटा और उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। जब बेटा बीच बचाव करने आया तो उसे भी नंगा करके पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पुलिस ने सोमवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक विवाद के बाद एक आदमी की पिटाई की गई, उसकी पत्नी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई और उसके बेटे को निर्वस्त्र कर उसके साथ मारपीट की गई।
पुलिस ने मुख्य आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया है, जो पीड़ित के स्वामित्व वाले जिम में केयरटेकर के रूप में काम करता था। घटना में शामिल अन्य संदिग्ध फरार हैं। पुलिस के अनुसार, यह झड़प तब शुरू हुई जब सतीश ने कथित तौर पर दंपति को धोखा देकर जिम पर कब्जा कर लिया।
पुलिस को 2 जनवरी को घटना के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को घायल पाया। उन्हें इलाज के लिए हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया। इलाज कराने के बाद शिकायतकर्ता और उसके परिवार के लोग थाने गए, जहां उनके बयान दर्ज किए गए।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए धारा 115(2), गलत तरीके से रोकने के लिए धारा 126(2), आपराधिक अतिक्रमण और घर में घुसपैठ के लिए धारा 329, घर में घुसपैठ और मारपीट के लिए धारा 333 शामिल हैं।
किसी महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने के लिए धारा 74, किसी महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य करने के लिए धारा 79, आपराधिक धमकी के लिए धारा 351(3) के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।