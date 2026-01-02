Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsman strangled wife to death and committed suicide
दिल्ली में खौफनाक वारदात! शख्स ने पत्नी का गला घोंटकर मार डाला; खुद भी किया सुसाइड

दिल्ली में खौफनाक वारदात! शख्स ने पत्नी का गला घोंटकर मार डाला; खुद भी किया सुसाइड

संक्षेप:

दिल्ली के पश्चिमी जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और खुद भी सुसाइड कर लिया।

Jan 02, 2026 09:23 am IST
दिल्ली के पश्चिमी इलाके में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद परिजनों ने कहा कि इस घटना में किसी तरह की साजिश नहीं है और किसी तरह के बाहरी हस्तक्षेप की भी आशंका नहीं जताई है।

इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मामला बुधवार शाम का है। यहां करीब 5 बजे आनंद पर्वत थाना पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली। पुलिस ने बताया कि एक युवक ने कॉल किया और बताया कि दो लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि घर का एक कमरा बंद था, जिसे काटकर खोला गया। कमरे को काटकर खोलने पर पुलिस ने देखा कि अंदर 37 साल की महिला ज्योति का शव फर्श पर पड़ा मिला, जबकि पति जय प्रकाश का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने दोनों के शवों को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि जय प्रकाश पिछले 13 सालों से डिप्रेशन से पीड़ित था। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि जय प्रकाश ने पहले कमरा बंद किया, उसके बाद पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरएलएम अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

