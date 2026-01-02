दिल्ली में खौफनाक वारदात! शख्स ने पत्नी का गला घोंटकर मार डाला; खुद भी किया सुसाइड

संक्षेप: दिल्ली के पश्चिमी जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और खुद भी सुसाइड कर लिया।

दिल्ली के पश्चिमी इलाके में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद परिजनों ने कहा कि इस घटना में किसी तरह की साजिश नहीं है और किसी तरह के बाहरी हस्तक्षेप की भी आशंका नहीं जताई है।

इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मामला बुधवार शाम का है। यहां करीब 5 बजे आनंद पर्वत थाना पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली। पुलिस ने बताया कि एक युवक ने कॉल किया और बताया कि दो लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि घर का एक कमरा बंद था, जिसे काटकर खोला गया। कमरे को काटकर खोलने पर पुलिस ने देखा कि अंदर 37 साल की महिला ज्योति का शव फर्श पर पड़ा मिला, जबकि पति जय प्रकाश का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने दोनों के शवों को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।