दिल्ली मेट्रो की लिफ्ट में पेशाब करने लगा शख्स, महिला ने रिकॉर्ड कर लिया VIDEO; DMRC ने लिया ऐक्शन
दिल्ली मेट्रो के कालकाजी स्टेशन पर एक बुजुर्ग शख्स की हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इंस्टाग्राम दीपशिखा मेहता नाम की यूजर ने आरोप लगाया कि बुजुर्ग व्यक्ति ने लिफ्ट के अंदर दो महिलाओं के सामने पेशाब किया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग की है।
दिल्ली मेट्रो के कालकाजी स्टेशन पर एक बुजुर्ग शख्स की हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इंस्टाग्राम दीपशिखा मेहता नाम की यूजर ने आरोप लगाया कि बुजुर्ग व्यक्ति ने लिफ्ट के अंदर दो महिलाओं के सामने पेशाब किया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कार्रवाई की मांग करने लगे।
क्या बोली इंस्टाग्राम यूजर
दीपशिखा मेहता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सोचिए, आप मेट्रो की लिफ्ट में घुसें और वहां एक आदमी दो लड़कियों के सामने आराम से पेशाब कर रहा हो। यह घटना कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर हुई। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने प्लेटफॉर्म पर उस शख्स का विरोध किया तो उसने जवाब दियातुम कर लो जो करना है।
दिल्ली पुलिस और DMRC ने क्या कहा?
घटना वायरल होने के बाद दिल्ली और डीएमआरसी ने मामले पर सफाई दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह घटना 15 मई 2026 की रात करीब 9:40 पर हुई थी। पुलिस ने कहा कि वायरल वीडियो में दिख रहा बुजुर्ग व्यक्ति जामिया मेट्रो स्टेशन से फरीदाबाद की ओर यात्रा कर रहा था। कालकाजी स्टेशन पर इंटरचेंज के दौरान उसे मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। पुलिस के अनुसार, उसने पास में टॉयलेट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर उसे लिफ्ट में बोतल में पेशाब करना पड़ा।
दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ यात्रियों ने इस पर आपत्ति जताई और डीएमआरसी स्टाफ को सूचना दी। इसके बाद डीएमआरसी ने धारा 59 के तहत सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने और उपद्रव करने के आरोप में बुजुर्ग व्यक्ति पर जुर्माना लगाया। इसके बाद डीएमआरसी ने भी बयान जारी कर कहा कि मामले में जरूरी कार्रवाई की गई है और यात्रियों से मेट्रो परिसर में साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
सोशल मीडिया पर बंटी राय
करीब 20 लाख व्यूज पाने वाले इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई लोगों ने इसे महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक शालीनता से जुड़ा गंभीर मामला बताया। वहीं कुछ यूजर्स ने बुजुर्ग की उम्र और कथित मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देते हुए कहा कि बड़े मेट्रो इंटरचेंज पर टॉयलेट सुविधाओं को ज्यादा सुलभ बनाया जाना चाहिए। दीपशिखा मेहता ने बाद में एक और वीडियो जारी कर कहा कि मेडिकल इमरजेंसी अपनी जगह है, लेकिन लोगों में बुनियादी नागरिक समझ भी होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे मामलों में वयस्कों के लिए इस्तेमाल होने वाले डायपर के प्रति जागरूकता फैलाने की भी बात कही।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर