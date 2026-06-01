सूर्या हत्याकांड के बाद अब दिल्ली में मर्डर, 25 साल के साहिल को चाकु से गोद डाला
घटना उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के एमसीडी कॉलोनी इलाके की है, जहां 25 वर्षीय युवक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।
दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजधानी दिल्ली में एक और सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आ गया। घटना उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के एमसीडी कॉलोनी इलाके की है, जहां 25 वर्षीय युवक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।
बुराड़ी के रहने वाले हैं शुभम
पुलिस के मुताबिक, रविवार को मॉडल टाउन थाने में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक युवक को मृत अवस्था में विनायक अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान बुराड़ी के तोमर कॉलोनी निवासी साहिल (25) के रूप में हुई है। उसे उसके दोस्त शिव और शुभम अस्पताल लेकर पहुंचे थे।
पीठ, गर्दन, सीने में कई जगह लगी चाकू
जांच में सामने आया कि साहिल के शरीर पर गर्दन, पीठ और सीने में चाकू के कई घाव थे। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाके की जांच की, जिसमें पता चला कि हमला एमसीडी कॉलोनी में हुआ था।
हत्या में शामिल चाकू बरामद, आरोपी फरार
प्रत्यक्षदर्शी शिव के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान आशु उर्फ लाला (18) के रूप में की है, जो दिल्ली के लाल बाग इलाके का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि आशु ने ही साहिल पर चाकू से हमला किया था। वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर बरामद कर लिया गया है।
हत्या का असली कारण अब तक अज्ञात
पुलिस सूत्रों के अनुसार, साहिल की हत्या उस समय हुई जब वह कुछ लोगों के बीच चल रहे झगड़े को शांत कराने या उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। मॉडल टाउन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मामले की जांच जारी है।
गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या की हत्या की कहानी
आपको बताते चलें कि दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में 17 वर्षीय सू्र्या प्रताप चौहान की 28 मई (बकरीद) की शाम हत्या कर दी गई थी। ये हत्या कथित तौर पर उसके ही कुछ पूर्व परिचित मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोदकर की थी। इस कांड के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं घटना में शामिल 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस पूछताछ और छानबीन कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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