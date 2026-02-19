Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली में चाकू घोंपकर युवक की हत्या, संजय झील के पास पड़ी थी लाश

Feb 19, 2026 04:39 pm ISTSubodh Kumar Mishra भाषा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगालने और स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के लिए पुलिस की कई टीम गठित की गई हैं।

दिल्ली में चाकू घोंपकर युवक की हत्या, संजय झील के पास पड़ी थी लाश

दिल्ली में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगालने और स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के लिए पुलिस की कई टीम गठित की गई हैं।

पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में बृहस्पतिवार को संजय झील के निकट एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को झील परिसर के निकट एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि इसके बाद पांडव नगर थाने की एक टीम मौके पर पहुंची।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि उस पर चाकू से वार किए गए थे और उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान शशि गार्डन निवासी 36 साल के लुखा चौधरी उर्फ विक्रम के रूप में हुई।

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि घटना तड़के हुई है, हालांकि सटीक समय और घटनाओं के क्रम का पता लगाना अभी बाकी है। पुलिस ने कहा कि हत्या से पहले की घटनाओं का क्रम निर्धारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:SHO और जांच अधिकारी पर ऐक्शन लें, मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस को HC की फटकार
ये भी पढ़ें:वायरल वीडियो मामले में ऐक्शन, महिला SI सस्पेंड, SHO और SI लाइन हाजिर

पुलिस ने बताया कि अपराध जांच दल और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) दल को घटनास्थल पर बुलाया गया और उसने घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में नमूने और अन्य फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) अस्पताल ले जाया गया है। इसने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शव पर घावों की संख्या, घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति और मौत के सटीक कारण के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:आरोपी को कोई पछतावा नहीं था; दिल्ली के स्कॉर्पियो कांड पर ऐसा क्यों बोला JJB

एक अधिकारी ने बताया कि आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगालने और स्थानीय निवासियों तथा संभावित गवाहों से पूछताछ करने के लिए कई टीम गठित की गई हैं। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।