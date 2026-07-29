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दिल्ली में पार्क में बैठे महिला और शख्स पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला, एक की मौत

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जानकारी के मुताबिक देवकी और सुनील पार्क में बैठे थे, तभी 4-5 लड़के उनके पास आए। किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई जिसके बाद लड़कों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। 

दिल्ली में पार्क में बैठे महिला और शख्स पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला, एक की मौत
पार्क में बैठे महिला और शख्स पर चाकू से हमला

उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भारत नगर स्थित एक पार्क में 26 साल की महिला और 30 साल के शख्स पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। इस हमले में शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पार्क में बैठे थे तभी कुछ लड़कों के साथ उनका झगड़ा हो गया। इसके बाद लड़कों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक नाबालिग को पकड़ा लिया है, जबकि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने का कोशिश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में महिला भी चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान देवकी के तौर पर हुई है। पवन नाम के शख्स से उसकी शादी हुई है और जहांगीरपुरी में रहती है। वहीं शख्स सुनील उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक देवकी और सुनील पार्क में बैठे थे। तभी उनके पास चार-पांच लड़के पहुंच गए और किसी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद उन्होंने दोनों पर चाकुओं से हमला कर दिया और मौके से भाग गए। इस घटना में सुनील की मौत हो गई जबकि देवकी के फेफड़े में चोट लगने की आशंका के चलते उसे रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, अशोक विहार के खिम्मन सिंह पार्क में चाकूबाजी की घटना के संबंध में दोपहर करीब 3:33 बजे पीसीआर को सूचना मिली थी।

कहासुनी और फिर हमला कर फरार हो गए आरोपी

पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा देवकी और सुनील घायल थे। दोनों को दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। देवकी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि जब वे पार्क में थे तब चार-पांच अज्ञात लोग उनके पास आए। किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक हमलावर ने उन दोनों पर चाकू से वार कर दिया और फिर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

डॉक्टरों ने क्या बताया?

डॉक्टरों ने कहा, सुनील के शरीर पर चाकू के वार के चार घाव थे और उसे मृत घोषित कर दिया गया। महिला को दो जगह चाकू लगा है और फेफड़े में संभावित चोट के कारण अच्छे इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया है।

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डॉक्टर के अनुसार, सुनील के चेहरे पर चाकू का एक, छाती पर दो और कमर के पास एक घाव था। उन्होंने कहा, महिला की पीठ के ऊपरी हिस्से पर चाकू का एक और निचले हिस्से पर एक घाव है। पुलिस ने कहा कि मौके से सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। हमलावरों की पहचान करने और घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

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चश्मदीद ने कहा- मदद के लिए चिल्ला रही थी महिला

पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपी फरार हैं और उनका पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम गठित की गई हैं। इस बीच, पार्क के एक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि महिला की मदद की पुकार सुनकर वह पीड़ितों की ओर भागा। सुरक्षा गार्ड मनदीप ने कहा, मैं वहां चक्कर लगा रहा था जब मैंने एक महिला को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। मैं तुरंत मौके पर पहुंचा और दो लोगों को जमीन पर पड़ा देखा। महिला होश में थी, लेकिन पुरुष बेहोश था। उन्होंने कहा,मैंने एक ई-रिक्शा की व्यवस्था की और उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया। मैंने पुलिस को भी सूचित किया।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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