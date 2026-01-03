चाकूबाजी से दहली दिल्ली! नाबालिग लड़के ने 50 साल के अधेड़ को मार डाला; क्या बताई वजह

संक्षेप: दिल्ली के आदर्श नगर में एक नाबालिग लड़के ने गाली देने पर अधेड़ शख्स की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के को पकड़ लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली के खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के आदर्श नगर में एक नाबालिग लड़के ने 50 साल के शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। चाकू मारने वाले आरोपी नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया है। जब पुलिस ने वजह पूछी तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बोला कि मृतक ने उसे गाली दी थी, इसलिए चाकू मारकर हत्या कर दी।

मिली जानकारी के अनुसार, आदर्श नगर के रहने वाले बिहारी लाल अपने घर के पास साइकिल पार्किंग में लगा रहे थे, तभी नाबालिग लड़कों का एक समूह गाली-गलौज करता हूउ वहां से गुजरा। इस पर बिहारी लाल ने उन्हें डांटा और भाषा ठीक करने को कहा। इतने में लड़कों से उनकी बहस हो गई और देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि लड़कों ने चाकू निकालकर उनपर हमला कर दिया। हमले में बिहारी लाल बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें बाबू जगजीवनराम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बिहारी लाल की चाकू मारकर हत्या करने वाले नाबालिग लड़के को पकड़ लिया गया है। इस मामले में नाबालिग लडके ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस से आरोपी ने बताया कि मृतक शख्स ने नाबालिग लड़के को गाली दी थी, जिस वजह से उसे गुस्सा आया और उसने चाकू से हमला कर दिया। हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस दूसरे आरोपियों को भी पकड़ने के लिए तलाश कर रही है।