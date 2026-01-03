Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsman stabbed to death by minor in delhi held by police
चाकूबाजी से दहली दिल्ली! नाबालिग लड़के ने 50 साल के अधेड़ को मार डाला; क्या बताई वजह

चाकूबाजी से दहली दिल्ली! नाबालिग लड़के ने 50 साल के अधेड़ को मार डाला; क्या बताई वजह

संक्षेप:

दिल्ली के आदर्श नगर में एक नाबालिग लड़के ने गाली देने पर अधेड़ शख्स की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के को पकड़ लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

Jan 03, 2026 10:37 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
दिल्ली के खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के आदर्श नगर में एक नाबालिग लड़के ने 50 साल के शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। चाकू मारने वाले आरोपी नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया है। जब पुलिस ने वजह पूछी तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बोला कि मृतक ने उसे गाली दी थी, इसलिए चाकू मारकर हत्या कर दी।

मिली जानकारी के अनुसार, आदर्श नगर के रहने वाले बिहारी लाल अपने घर के पास साइकिल पार्किंग में लगा रहे थे, तभी नाबालिग लड़कों का एक समूह गाली-गलौज करता हूउ वहां से गुजरा। इस पर बिहारी लाल ने उन्हें डांटा और भाषा ठीक करने को कहा। इतने में लड़कों से उनकी बहस हो गई और देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि लड़कों ने चाकू निकालकर उनपर हमला कर दिया। हमले में बिहारी लाल बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें बाबू जगजीवनराम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बिहारी लाल की चाकू मारकर हत्या करने वाले नाबालिग लड़के को पकड़ लिया गया है। इस मामले में नाबालिग लडके ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस से आरोपी ने बताया कि मृतक शख्स ने नाबालिग लड़के को गाली दी थी, जिस वजह से उसे गुस्सा आया और उसने चाकू से हमला कर दिया। हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस दूसरे आरोपियों को भी पकड़ने के लिए तलाश कर रही है।

इस घटना की जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिहारी लाल काम पर से लौटने के बाद अपनी साइकिल पार्क कर रहे थे, इसी दौरान लड़कों का समूह वहां पहुंचा और घरों के बाहर रखे डिब्बों और बाल्टियों को लात मारते हुए उनके पास से गुजरे। उनकी इस हरकत पर बिहारी लाल ने उनको डांटा और भाषा सही करने के लिए कहा, लेकिन ये नाबालिग लड़कों को नागवार गुजरी। बहस के बाद लड़कों ने बिहारी लाल को चाकुओं से गोदकर मार डाला।

