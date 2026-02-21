Hindustan Hindi News
फरीदबाद में मर्डर! अलग रह रही पत्नी को पति ने गोलियों से भून डाला; आरोपी फरार

Feb 21, 2026 11:32 am ISTपीटीआई फरीदबाद
फरीदाबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अलग रह रही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था।

फरीदाबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां शहर के बसंतपुर गांव की सनलाइट कॉलोनी में शुक्रवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक शख्स ने अपनी अलग रह रही पत्नी की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पति से अलग रह रही थी पत्नी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान 30 वर्षीय संगीता देवी के रूप में हुई है। वह अपने दो बच्चों के साथ पिछले कुछ समय से पति और ससुराल वालों से अलग रह रही थी। दंपति के बीच तलाक का मामला कोर्ट में लंबित था और पारिवारिक विवाद चल रहा था।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात करीब 8 बजे संगीता का पति कुछ परिजनों के साथ उसके घर पहुंचा था। जब वह घर पर नहीं मिली तो वे लौटने लगे। इसी दौरान गली में सामने से आती संगीता को देखकर उन्होंने उसे रोक लिया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते बढ़ गई। विवाद के दौरान संगीता ने खुद को बचाने की कोशिश की और पीछे हटने लगी। तभी उसके पति ने उस पर तीन राउंड फायर कर दिए। दो गोलियां लगने से वह सड़क पर गिर पड़ी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकल आए, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला।

अस्पताल ले गए लेकिन…

सूचना मिलने पर संगीता के पिता भी मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों की मदद से घायल संगीता को सेक्टर-31 स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

पल्ला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है। शुरुआती जांच में तलाक को लेकर चल रहे विवाद की बात सामने आई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे की जांच जारी है।

