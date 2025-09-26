man shot in delhi injured and amditted in hospital दिल्ली में चलीं दनादन गोलियां! बाइक पर आए और कर दिया हमला; क्या बोली पुलिस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsman shot in delhi injured and amditted in hospital

दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां दो अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स को दिनदहाड़े गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 11:11 AM
दक्षिणी दिल्ली के बेगमपुर में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक पार्क के पास दो हमलावरों ने 55 साल के एक व्यक्ति को गोली मार दी। गोली लगने के बाद शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। शख्स को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में घायल हुए शख्स की पहचान बेगमपुर के रहने वाले लखपत सिंह कटारिया के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि मामल शुक्रवार सुबह का है। यहां के मालवीय नगर थाना क्षेत्र की पीसीआर को 9:53 पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि एक शख्स को गोली मारी गई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि लखपत सिंह को दो लोगों ने पार्क के पास रोका और उनपर गोलियां बरसा दीं। इसके बाद दोनों ही एक बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि मामले में दो अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।