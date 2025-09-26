दिल्ली में चलीं दनादन गोलियां! बाइक पर आए और कर दिया हमला; क्या बोली पुलिस

दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां दो अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स को दिनदहाड़े गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दक्षिणी दिल्ली के बेगमपुर में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक पार्क के पास दो हमलावरों ने 55 साल के एक व्यक्ति को गोली मार दी। गोली लगने के बाद शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। शख्स को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में घायल हुए शख्स की पहचान बेगमपुर के रहने वाले लखपत सिंह कटारिया के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि मामल शुक्रवार सुबह का है। यहां के मालवीय नगर थाना क्षेत्र की पीसीआर को 9:53 पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि एक शख्स को गोली मारी गई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।