Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पड़ोसी ने हॉर्न बजाने पर युवक को गोली, भाई पर भी किया फायर; गाजियाबाद में सनसनीखेज मर्डर

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, हरदीप श्रीवास्तव
Follow us on Google News
share

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक व्यक्ति को बाइक का हॉर्न बजाना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने पड़ोसी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। 

पड़ोसी ने हॉर्न बजाने पर युवक को गोली, भाई पर भी किया फायर; गाजियाबाद में सनसनीखेज मर्डर

गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पड़ोसी ने बाइक का हॉर्न बजाने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही बीच-बचाव करने आए उसके भाई पर भी फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली उसे छूते हुए निकल गई और वह बाल-बाल बच गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसके पिता और पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

लोनी की रतिराम कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय विपिन प्रजापति दिल्ली स्थित एक पेंट ब्रश बनाने की फैक्टरी में काम करता था। रविवार रात‌ उसकी भतीजी का नामकरण समारोह चल रहा था।‌ वह रात करीब 11:40 बजे नामकरण समारोह में आए रिश्तेदारों को छोड़कर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में पड़ोसी सोनू खड़ा मिला। विपिन ने रास्ता खाली करने के लिए हॉर्न बजाया, लेकिन वह नहीं हटा।

ये भी पढ़ें:दोस्तों संग रात भर की पार्टी, सुबह मिली लाश; आखिर 9वीं मंजिल से कैसे गिरा युवक?

थप्पड़ मारकर बाइक से नीचे गिराया

आरोप है कि विपिन की बाइक पास पहुंचते ही सोनू ने उसे रोका और थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। आरोपी ने विपिन को संभालने का भी मौका नहीं दिया और गिरते ही पिस्टल निकाल कर उसे गोली मार दी। विपिन का भाई पवन भी घटनास्थल के पा‌स ही था। गोली चलने की आवाज सुनकर उसने विपिन को बचाने की कोशिश की तो सोनू ने उस पर भी फायर कर दिया। गोली पवन को छूते हुए निकल गई, जिससे वह बाल-बाल बच गया। इसके बाद परिजन घायल विपिन को तुरंत दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद रेप-मर्डर: 4 घंटे तलाश,आवारा कुत्ते ने ढूंढी लाश; मां ने बताई पूरी बात

आरोपी परिवार सहित फरार, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि सोनू, उसके पिता ब्रह्मपाल और उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं और जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही आसपास के लोगों से भी आरोपियों के जानकारी जुटा रही है।

अपराधिक प्रवृत्ति का है आरोपी

खुशी के मौके पर विपिन की हत्या के बाद माहौल गमगीन हो गया। वहीं इलाके में रहने वाले लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है। आए दिन आसपास के लोगों से दबंगई दिखाता है।‌ लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस एहतियात के तौर पर क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में कारोबारी ने खुद लगाई अपने घर में आग, फिर पुलिस को किया फोन
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।