पड़ोसी ने हॉर्न बजाने पर युवक को गोली, भाई पर भी किया फायर; गाजियाबाद में सनसनीखेज मर्डर

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक व्यक्ति को बाइक का हॉर्न बजाना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने पड़ोसी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है।

गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पड़ोसी ने बाइक का हॉर्न बजाने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही बीच-बचाव करने आए उसके भाई पर भी फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली उसे छूते हुए निकल गई और वह बाल-बाल बच गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसके पिता और पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

लोनी की रतिराम कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय विपिन प्रजापति दिल्ली स्थित एक पेंट ब्रश बनाने की फैक्टरी में काम करता था। रविवार रात‌ उसकी भतीजी का नामकरण समारोह चल रहा था।‌ वह रात करीब 11:40 बजे नामकरण समारोह में आए रिश्तेदारों को छोड़कर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में पड़ोसी सोनू खड़ा मिला। विपिन ने रास्ता खाली करने के लिए हॉर्न बजाया, लेकिन वह नहीं हटा।

थप्पड़ मारकर बाइक से नीचे गिराया आरोप है कि विपिन की बाइक पास पहुंचते ही सोनू ने उसे रोका और थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। आरोपी ने विपिन को संभालने का भी मौका नहीं दिया और गिरते ही पिस्टल निकाल कर उसे गोली मार दी। विपिन का भाई पवन भी घटनास्थल के पा‌स ही था। गोली चलने की आवाज सुनकर उसने विपिन को बचाने की कोशिश की तो सोनू ने उस पर भी फायर कर दिया। गोली पवन को छूते हुए निकल गई, जिससे वह बाल-बाल बच गया। इसके बाद परिजन घायल विपिन को तुरंत दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

आरोपी परिवार सहित फरार, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि सोनू, उसके पिता ब्रह्मपाल और उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं और जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही आसपास के लोगों से भी आरोपियों के जानकारी जुटा रही है।