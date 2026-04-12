ऐसी वारदातें अंतरात्मा को झकझोर देती हैं, साढ़े तीन साल की मासूम से रेप करने वाले को 20 साल की कैद
दिल्ली की एक अदालत ने साढ़े तीन वर्ष की मासूम के साथ रेप करने वाले आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी वारदातें न केवल पीड़ित के मन पर गहरा घाव छोड़ती हैं, बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर देती हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने साढ़े तीन वर्ष की मासूम के साथ रेप करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी वारदातें न केवल पीड़ित के मन पर गहरा घाव छोड़ती हैं, बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर देती हैं।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने साढ़े तीन वर्ष की मासूम के साथ रेप करने के दोषी अजय कुमार गौड़ को 20 साल के कठोर कारावास सजा सुनाई है और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़िता को 10.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राणा दीपक सिंह की अदालत ने कहा कि ऐसी वारदातें न केवल पीड़ित के मन पर गहरा घाव छोड़ती हैं, बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर देती हैं। अदालत ने कहा कि इतनी कम उम्र की बच्ची के साथ हुई इस घटना का उसके मानसिक और भावनात्मक विकास पर जीवनभर गहरा असर रहेगा, जिसे देखते हुए अपराधी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।
अदालत पॉक्सो अधिनियम की धारा छह और आईपीसी की धारा 376एबी के तहत दोषी ठहराए गए अजय की सजा पर सुनवाई कर रही थी। शिकायत के मुताबिक, पीड़िता अपने परिवार के साथ बुराड़ी में किराए के मकान पर भू-तल पर रहती थी। उसी भू-तल पर दूसरे कमरे में मकान मालिक का भांजा अजय व उसका कोई रिश्तेदार रहता था। 24 जनवरी 2023 की रात को पीड़िता आरोपी के कमरे में खेलने गई थी। आरोपी ने उसी दौरान बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर वजीराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि 27 साल का दोषी अपने परिवार का इकलौता सहारा है और उसके कंधों पर दिव्यांग पिता, तीन अविवाहित बहनों, छोटे भाई और मां की जिम्मेदारी है। यह भी कहा गया कि वह पिछले तीन साल से जेल में है और उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को अपराध की क्रूरता के सामने अपर्याप्त माना।
वहीं, अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास ने अदालत से दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि एक सख्त सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, बल्कि यह समाज में एक उदाहरण पेश करने और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए भी आवश्यक है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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