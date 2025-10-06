man raped his friend daughter 9th grade student in Ghaziabad अपने दोस्त की बेटी को बनाया हवस का शिकार, गाजियाबाद में 9वीं कक्षा की छात्रा से हैवानियत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsman raped his friend daughter 9th grade student in Ghaziabad

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादMon, 6 Oct 2025 08:51 PM
गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। इस वारदात को अंजाम देने वाला बच्ची के पिता का दोस्त बताया जा रहा है। घटना के वक्त छात्रा घर में अकेली थी। कैब ड्राइवर पिता घर लौटा तो बेटी डरी-सहमी थी। उसने आरोपी की करतूत बताई तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

थानाक्षेत्र की कॉलोनी में किराए के फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति का कहना है कि वह कैब चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनकी 14 साल की बेटी नौवीं कक्षा की छात्रा है। कैब ड्राइवर के मुताबिक वह तीन अक्टूबर की दोपहर करीब दो बजे कैब चलाने चले गए। शाम करीब सात बजे वह घर लौटे तो बेटी बुरी तरह डरी-सहमी हुई थी। उन्होंने बेटी से डरने की वजह पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया और उनके गले लगकर रोने लगी। काफी देर तक पूछने पर बेटी ने कुछ साफ-साफ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना बताया कि जब वह कैब चलाने गए थे तो दोपहर करीब सवा दो बजे उनका अलीगढ़ निवासी दोस्त सर्वेश यादव घर आया था। उसने उनके बारे में पूछा तो बेटी ने बताया कि पापा काम पर गए हुए हैं। आरोप है कि इसके बाद सर्वेश यादव ने बेटी को धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया और बेटी को गलत जगह छूने लगा। बेटी ने विरोध किया तो सर्वेश ने उसका मुंह भींच लिया। कैब ड्राइवर का कहना है कि इसके बाद बेटी फिर से रोने लगी और आगे की बात नहीं बताई।

रिश्तेदार महिलाओं को बताई आपबीती

पीड़ित पिता का कहना है कि चार अक्टूबर को उन्होंने अपनी दो भाभियों का बुलाया और बेटी से एकांत में अलग ले जाकर बात करने को कहा। दोनों ने अकेले में पूछताछ की तो बेटी ने उनसे बताया कि सर्वेश यादव ने उसके साथ रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पिता का कहना है कि बेटी की आपबीती सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना के संबंध में उन्होंने मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा का कहना है कि कैब चालक की शिकायत के आधार पर उनके दोस्त सर्वेश यादव के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो ऐक्ट तथा अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। सर्वेश मूलरूप से अलीगढ़ का रहने वाला है और वर्तमान में दुष्कर्म पीड़िता की निचली मंजिल पर फ्लैट में रहता है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है।