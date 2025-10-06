अपने दोस्त की बेटी को बनाया हवस का शिकार, गाजियाबाद में 9वीं कक्षा की छात्रा से हैवानियत

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। इस वारदात को अंजाम देने वाला बच्ची के पिता का दोस्त बताया जा रहा है। घटना के वक्त छात्रा घर में अकेली थी।

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। इस वारदात को अंजाम देने वाला बच्ची के पिता का दोस्त बताया जा रहा है। घटना के वक्त छात्रा घर में अकेली थी। कैब ड्राइवर पिता घर लौटा तो बेटी डरी-सहमी थी। उसने आरोपी की करतूत बताई तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

थानाक्षेत्र की कॉलोनी में किराए के फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति का कहना है कि वह कैब चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनकी 14 साल की बेटी नौवीं कक्षा की छात्रा है। कैब ड्राइवर के मुताबिक वह तीन अक्टूबर की दोपहर करीब दो बजे कैब चलाने चले गए। शाम करीब सात बजे वह घर लौटे तो बेटी बुरी तरह डरी-सहमी हुई थी। उन्होंने बेटी से डरने की वजह पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया और उनके गले लगकर रोने लगी। काफी देर तक पूछने पर बेटी ने कुछ साफ-साफ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना बताया कि जब वह कैब चलाने गए थे तो दोपहर करीब सवा दो बजे उनका अलीगढ़ निवासी दोस्त सर्वेश यादव घर आया था। उसने उनके बारे में पूछा तो बेटी ने बताया कि पापा काम पर गए हुए हैं। आरोप है कि इसके बाद सर्वेश यादव ने बेटी को धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया और बेटी को गलत जगह छूने लगा। बेटी ने विरोध किया तो सर्वेश ने उसका मुंह भींच लिया। कैब ड्राइवर का कहना है कि इसके बाद बेटी फिर से रोने लगी और आगे की बात नहीं बताई।

रिश्तेदार महिलाओं को बताई आपबीती