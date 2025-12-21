Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsman rape class 7th girl student after friendship her victim gave birth to child in gurugram civil hospital
गुरुग्राम में युवक ने 7वीं क्लास की छात्रा से दोस्ती करके किया दुष्कर्म, पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म

गुरुग्राम में युवक ने 7वीं क्लास की छात्रा से दोस्ती करके किया दुष्कर्म, पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म

संक्षेप:

गुरुग्राम जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 34 वर्षीय एक युवक ने सातवीं क्लास में पढ़ने वाली किशोरी से दोस्ती कर दुष्कर्म किया। आरोपी की करतूत का खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई और उसने 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया।  

Dec 21, 2025 01:39 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 34 वर्षीय एक युवक ने सातवीं क्लास में पढ़ने वाली किशोरी से दोस्ती कर दुष्कर्म किया। आरोपी की करतूत का खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई और उसने 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस को अस्पताल से घटना की जानकारी मिली।

पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर गुरुग्राम सेक्टर-10ए थाने में मामला दर्ज कर आरोपी राजेश, निवासी अयोध्या उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

किशोरी के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी एक निजी स्कूल की सातवीं क्लास में पढ़ाई करती है और वह मजदूरी का काम करता है। वह बीते कई सालों से सेक्टर-10ए थाना इलाके में किराये पर रह रहे थे। किराये की बिल्डिंग में ही 34 वर्षीय राजेश भी रहता था और वह निजी कंपनी में काम करता है।

जनवरी में युवक ने किशोरी से दोस्ती की और उसके बाद अपने कमरे में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद किशोरी गभर्वती हो गई थी। इस घटना के बाद आरोपी वहां से मकान खाली कर दूसरी जगह चला गया था। हाल ही में किशोरी के पेट में तेज दर्द हुआ तो परिजन उसे सिविल अस्पताल ले गए, यहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया।

अस्पताल प्रशासन ने थाने को दी थी सूचना

अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सेक्टर-10ए थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर उसके परिजनों के बयान दर्ज किए। सेक्टर-10ए थाना कुदलीप कुमार ने बताया कि शिकायत पर संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। चूंकि मामला संवेदनशील था। पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई थी।

मोबाइल की लोकेशन से पकड़ा गया आरोपी

पुलिस ने किशोरी से मिली जानकारी और मोबाइल लोकेशन की मदद के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने पीड़िता की मासूमियत का फायदा उठाया और उसे डरा-धमकाकर चुप रखा। फिलहाल पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News Gurugram Crime News Rape Case अन्य..
