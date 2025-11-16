लड़की से करता था एक तरफा प्यार, उसके प्रेमी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मार डाला

संक्षेप: एकतरफा प्यार के चलते एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवती के प्रेमी की चाकू गोद कर हत्या कर दी। गोविंदपुरी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रिंस और उसके चार दोस्तों को 15 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया।

एकतरफा प्यार के चलते एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवती के प्रेमी की चाकू गोद कर हत्या कर दी। गोविंदपुरी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रिंस और उसके चार दोस्तों को 15 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों प्रिंस, अमन, नीरज, अंगद और आशीष के पास से पुलिस ने एक स्कूटी, खून से सने कपड़े और चाकू बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि 14 नवंबर की रात करीब 11.52 बजे प्रवासी एकता कैंप में एक युवक को चाकू मारने की सूचना मिली थी। एसएचओ गोविंदपुरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां पता चला कि पीसीआर में तैनात पुलिसकर्मियों ने घायल को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती किया है। पुलिस एम्स ट्रामा सेंटर पहुंची, जहां पता चला कि युवक की मौत हो गई है।

पुलिस ने उसके पास से मिले दस्तावेजों ने उसे पहचान 23 वर्षीय रोशन के रूप में की। रोशन अपने परिवार के साथ डी 114 इंदिरा कल्याण कैंप, ओखला फेज 1 में रहता था। पुलिस ने उसके परिजनों को वारदात की सूचना दी। पुलिस ने हत्या की धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने पर पता चला कि वारदात को पांच लोगों ने अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस ने उन आरोपियों की पहचान की और पहले अमन और फिर प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों से पूछताछ और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकि के तीनों आरोपी नीरज, आशीष और अंगद को गिरफ्तार किया।