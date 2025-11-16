Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMan one sided love with a girl killed her lover along with his friends in delhi
लड़की से करता था एक तरफा प्यार, उसके प्रेमी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मार डाला

लड़की से करता था एक तरफा प्यार, उसके प्रेमी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मार डाला

संक्षेप: एकतरफा प्यार के चलते एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवती के प्रेमी की चाकू गोद कर हत्या कर दी। गोविंदपुरी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रिंस और उसके चार दोस्तों को 15 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया।

Sun, 16 Nov 2025 05:58 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एकतरफा प्यार के चलते एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवती के प्रेमी की चाकू गोद कर हत्या कर दी। गोविंदपुरी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रिंस और उसके चार दोस्तों को 15 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों प्रिंस, अमन, नीरज, अंगद और आशीष के पास से पुलिस ने एक स्कूटी, खून से सने कपड़े और चाकू बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि 14 नवंबर की रात करीब 11.52 बजे प्रवासी एकता कैंप में एक युवक को चाकू मारने की सूचना मिली थी। एसएचओ गोविंदपुरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां पता चला कि पीसीआर में तैनात पुलिसकर्मियों ने घायल को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती किया है। पुलिस एम्स ट्रामा सेंटर पहुंची, जहां पता चला कि युवक की मौत हो गई है।

पुलिस ने उसके पास से मिले दस्तावेजों ने उसे पहचान 23 वर्षीय रोशन के रूप में की। रोशन अपने परिवार के साथ डी 114 इंदिरा कल्याण कैंप, ओखला फेज 1 में रहता था। पुलिस ने उसके परिजनों को वारदात की सूचना दी। पुलिस ने हत्या की धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने पर पता चला कि वारदात को पांच लोगों ने अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस ने उन आरोपियों की पहचान की और पहले अमन और फिर प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों से पूछताछ और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकि के तीनों आरोपी नीरज, आशीष और अंगद को गिरफ्तार किया।

मृतक की प्रेमिका से प्यार करता था प्रिंस

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि रोशन की दोस्ती एक युवती से थी। इस युवती को प्रिंस भी पंसद करता था। लेकिन युवती रोशन को पसंद करती थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी। प्रिंस ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन युवती ने उसे मना कर दिया था। जिसे बाद प्रिंस ने रोशन की हत्या की साजिश रची और अपने दोस्तों के साथ मिलकर 14 नवम्बर की रात जब वह अकेला घर की ओर जा रहा था, तो उसे रोककर उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।